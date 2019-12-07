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澳洲野火燒不盡 只有大雨能滅

2019-12-07 20:56聯合報 編譯羅方妤／即時報導

澳洲消防員表示，雪梨西北邊界的灌木叢大火延燒60公里，將城市籠罩在煙霧中，造成民眾呼吸道疾病發作和戶外運動取消。消防當局警告，火勢需花數周才能控制，但火勢實在太大，只有下大雨才能滅火。

數千名筋疲力竭的消防員已和灌木叢火災奮戰一個月，他們七日在新南威爾斯省和近100個起火點奮鬥。第一大城雪梨北方的大火是6日數個火災匯聚引起的，目前延燒了33萬5000公頃的土地，地點距雪梨僅一小時車程。

新南威爾斯省鄉村消防局表示：「我們需要大雨撲滅這些大火。這是真正能阻止大火的方法。單靠消防員要花數周才能滅火。」灌木叢火災在澳洲夏季很常見，它們在每年12月開始，但今年火災開始的時間提早很多，原因被歸咎於酷熱的氣溫、乾燥的風和縱火。3年乾旱留給澳洲許多乾燥的易燃物。

澳洲氣象局推文表示，雪梨周圍火災已將大量煙霧排放到空氣中，使雷達出現像是當地下大雨的影像。新南威爾斯省衛生局6日晚間表示，在過去一周，約1140人因呼吸道問題或哮喘尋求醫療協助，比平常一周人數多了四分之一。新南威爾斯省救護車接到的電話也比平常多了三分之一。

目前有6人因火災身亡，近700間民宅被燒毀，約數百萬公頃的土地被夷為平地。新南威爾斯省鄉村消防局7日下午1點推文表示，目前有95個起火點在燃燒，有一半的火災尚未控制住，超過2200名消防員正在救火。

新南威爾斯省鄉村消防局局長費茲西蒙斯表示，未來狀況或許更糟，預計未來氣溫會上升到攝氏40度，且到明年1月下旬為止預期不會有實質意義的降雨。他7日告訴澳洲媒體說：「這幾個月狀況艱難。我們目前為止已看到火災本季所帶來的可怕後果。」

鄰近的昆士蘭省正和45場灌木叢火災奮鬥，七日氣溫達到攝氏40度。

澳洲一名消防員正和灌木叢大火奮戰，當局直言只有大雨才能滅火。（法新社）
澳洲一名消防員正和灌木叢大火奮戰，當局直言只有大雨才能滅火。（法新社）
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火災澳洲消防員

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