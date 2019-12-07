日企大換血 今年提早退休人數三級跳 六年來首次破萬

日本今年1至11月自動申請或公司提出提早退休的員工，六年來首次超過10,000人，且是去年的三倍，反映出在科技當道的時代背景下，日本企業試圖讓員工年輕化，以便跟上潮流。

據東京商工研究6日發表數據，今年至11月底為止，36家上市企業中準備提早退休的員工人數共達11,351人，幾戶是去年全年4,126人的三倍，且將是六年來首次全年會超過10,000人。

欲提早退休員工人數最多的企業是富士通，共有2,850人。提早退休的方案在市況萎靡的電子業最常見，共有12家企業提供這種計畫，其次是製藥業，有四家。

日本大企業的員工通常年紀偏長，多數介於45至52歲。同時，據日本綜合研究所的調查，在約1,000家企業中，有80%企業表示面臨年輕人才短缺的問題。

這種不平衡也導致企業的成本增加，因為日本許多企業的底薪是根據年資計算，裁汰最高等級薪酬的員工，有助於企業將更多資源轉移到成長前景較佳部門的員工身上。

有些實施提早退休計畫的日本企業，已開始擴大任用年輕人，或提供高薪給在人工智慧（AI）領域學有專精的員工。

這種趨勢預料將會繼續下去。包括味之素和全家便利商店等七家公司，已計劃在2020年之後提供總計1,500人的提早退休計畫。許多企業都希望在獲利仍強勁時完成這一步。