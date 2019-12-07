重現「華爾街之狼」紙醉金迷的照片 以609萬元賣出

一張看來極致奢糜，上面還有兩位好萊塢傳奇人物簽名的照片，本周由一位不知名的買家購入，成交價碼是20萬美元（約新台幣609萬元）。

由知名英國攝影師亞羅（David Yarrow）拍攝的黑白照片「華爾街之狼一世」，在邁阿密藝術博覽會開幕後，短短十分鐘內即售出。亞羅的靈感來自2013年好萊塢電影「華爾街之狼」，並找來真實世界主角、傳奇股票經理人貝爾福（Jordan Belfort）本人，重現當時紙醉金迷的場景。

吸引人的不止於此，這張照片還有「華爾街之狼」大導馬丁‧史柯西斯，以及電影中飾演貝爾福的好萊塢巨星李奧納多‧狄卡皮歐的親筆簽名。

亞羅在11月1日的部落格貼文中說道：「對我而言，拍攝華爾街之狼照片是遠大而重要的計畫，因為史柯西斯是我的英雄。」

售出「華爾街之狼一世」照片的麥道斯藝廊表示，將把所得中的16萬美元捐獻給一間慈善機構。亞羅說，為了重現「華爾街之狼」裡面的瘋狂交易室、加上同時間進行另一項再現迪士尼電影「獅子王」非洲場景的拍攝作業，共耗資20萬英鎊（約26萬美元）。

亞羅以加州西米谷的一間廢棄辦公室為背景拍攝貝爾福，耗時三小時重現電影場景，最困難的是捕捉照片正中央那頭狼的身影。但對亞羅來說，一切的辛苦都值得，因為當天的拍攝成果遠超乎預期。