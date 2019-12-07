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抖音究竟有多「政治」？

2019-12-07 16:52德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）去年，任何一個網絡社交平台都沒有像TikTok（抖音）這樣快速走紅，神話般崛起。市場研究機構SensorTower在2019年11月宣布，該應用程序的下載量突破了15億大關。它是繼Facebook Messenger和WhatsApp之後全球最受歡迎的智能手機應用程序。

但是目前也沒有任何一個社交平台像TikTok這樣如此備受爭議。美國和英國的公共機構正在調查TikTok的中國母公司"字節跳動"（ByteDance）是否向中方提交了敏感的用戶數據。此外，德國新聞網站Netzpolitik.org也披露，該pi平台制定嚴格的審核戰略阻止批評性內容，並排斥殘疾人发布的視頻。對此TikTok的答復是旨在防止霸凌現象。

只有符合抖音游戲規則才能成功嗎？

德國新聞網站Netzpolitik.org的調查揭示了TikTok的嚴格審查制度。據稱，TikTok在在全球三個地點的平台管理員將德語內容從推薦到不可发布分為幾類。從一位匿名人士那裡獲得了審核規則的科費爾（Chris Köver）說："基本上來說，只有符合TikTok游戲規則的內容才有成功的可能"。

德國農民的抗議活動、中國對維吾爾人的大規模監禁、印度境內對婦女的暴力行為以及殘疾人的生活，按照TikTok的標准，所有這些內容都不應佔據顯著位置。然而，這些恰恰是最近以來在TikTok上產生廣泛影響或引起廣泛關注的題材。一部分是TikTok默許的，有些則不是。

如果想在TikTok社交平台发布有政治內容的視頻，只有2條途徑可以成功。一個是與 Tiktok進行合作，或者是避開該平台的管理系統。最近聯合國便選擇了合作，其反對暴力侵犯婦女的視頻在TikTok獲得了8.875億的觀看量。

TikTok用戶並非完全不關心政治

但是，當一名美國女孩在上傳TikTok的視頻中談到中國維吾爾人拘留中心這一敏感話題時，TikTok停止了其賬號。該視頻已經被觀看了150萬次， TikTok出面道歉，對其審查政策則語焉不詳。

但是，對於重大政治話題及其相關討論，在TikTok平台上則少有見到。當來自德國各地的農民駕駛拖拉機來到柏林勃蘭登堡門前舉行抗議示威時，給TikTok用戶留下更深刻印象的是壯觀的示威場面，而不是憤怒的農民對德國農業政策負責人提出的要求。

TikTok反映了大多數用戶的現實生活。其中41％的人年齡在16到24歲之間，這意味著他們在許多國家和地區還沒有選舉資格。除了唱歌跳舞和流行歌曲之外，性，家庭和教育，以及氣候變化和同志權益是主要話題。盡管有運營商的審查，但TikTok的用戶並非完全不關心政治。

本文章由德國之聲授權提供】

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