法國罷工第二天 巴黎車龍350公里

法國全國性罷工今天進入第二天，國內交通持續受嚴重影響，高鐵地鐵多數停駛，道路大塞車，許多人無法抵達上班地點；工會已決定10日再發起大罷工遊行，抗議總統馬克宏的年金改革案。

法國各城市街頭5、6日滿是反政府示威者、催淚瓦斯和警察。這次的全國大罷工是為了抗議馬克宏打算全面改革法國退休金制度。

由於運輸工作人員罷工可能持續到下周，法國許多地區陷入停擺。據估計，法國近80萬人在全國各地示威；法國最大公務員工會「法國總工會」（CGT）則估計，5日示威群眾達150萬人。

法國國家鐵路公司表示，高速鐵路（TGV）今天90%的班次取消；首都巴黎的16條地鐵線今天有九條停駛，其餘也嚴重脫班。根據交通資訊網站Sytadin的資料，大巴黎地區今天塞車長度約350公里，遠高於平常的200公里。

市區的腳踏車道擠滿單車和電動機車，巴黎大眾運輸公司（RATP）贊助通勤者替代方案，和數家叫車公司合作或提供其他運輸選項。全國各地有成千上萬人被迫在家工作，數所學校也停課，只提供日間看顧，但參與罷工的教師比昨天少。

工會號召10日再上街頭

在巴黎，滾滾濃煙自共和廣場湧出，寬廣的馬真塔大道擠滿對馬克宏感到憤怒的工會成員。在法國西北部勒恩市，抗議者砸碎店家窗戶；在大西洋沿岸的南特市，鎮暴警察用催淚瓦斯逼退抗議群眾；在第三大城里昂，警方和示威者爆發衝突。

法國衛生部長布辛今天接受歐洲第一電台訪問時說，政府已經「聽到」抗議者的憤怒，9日將與工會領袖會面討論改革計畫。

法國四大工會今天召開會議後，法國總工會代表裴里特告訴記者：「所有人10日上街頭，再一天罷工和抗議行動。他們（政府）沒預料到我國社會的不滿程度，他們最好趕快提出一些回應。」