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南韓2軍官性侵脫北女 二度逼墮胎

2019-12-07 14:39世界日報 編譯中心╱綜合6日電

韓2情報官「藉保護脫北女名義」性侵逾1年！她二度懷孕被逼墮胎。圖／世界日報提供
韓2情報官「藉保護脫北女名義」性侵逾1年！她二度懷孕被逼墮胎。圖／世界日報提供
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南韓軍方爆發性侵醜聞！兩名隸屬國防部國軍情報司令部的幹部涉嫌長期性侵脫北女子，導致對方懷孕後還要脅墮胎。南韓「韓國先驅報」4日報導，脫北女子當天到國防部檢察團提告，指控軍情司宋姓中校及金姓中士藉業務上的權力性侵她，目前兩人已遭停職，軍檢正介入調查。

脫北女子的律師表示，去年年初起，宋姓中校及金姓中士就以保護與監督工作為藉口，定期與該名脫北女子會談，去年5月開始，金姓中士就在談話中，趁著脫北女子酒後意識不清時加以性侵，之後又侵犯她數十次。被害女子在今年1月時曾向金姓中士的上司宋姓中校求救，沒想到又遭性侵，他們將女子帶到附近汽車旅館，或是假借送她回家的名義，強行進入其家中並性侵得逞。

律師表示，被害女子在一年中兩度懷孕，都被金姓中士逼迫墮胎。律師還說，脫北女子近來擔心兩名被告會挾怨報復，數度試圖自殺，精神狀況不佳，無法正常生活。女子已在10月控告金姓士官強暴罪，4日又控告兩名軍官濫用職權性侵罪。

此外，兩名被告還要求脫北女子與她在北韓的弟弟通電話，藉此獲取更多北韓情報，導致其弟被控間諜罪名遭到關押。

南韓國防部證實宋姓中校和金姓中士被控性侵，兩人已被停職，發言人崔賢洙表示，涉案軍官「會依調查結果受到適當處置」。

性侵脫北國防部

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