英國11月柴油車銷量重摔27.2% 新車銷量持續下滑

英國衛報報導，英國人對柴油車的需求急劇下降，導致新車銷售量11月持續下滑，但油電車和電動車的市占率刷新紀錄。

英國汽車製造商與貿易商協會（SMMT）表示，景氣欠佳、消費者信心低落、經濟不確定性以及柴油車管制措施造成的混亂，皆拖累新車需求。

SMMT表示，11月共15萬6621輛新車領牌，比去年同期下降1.3%。今年截至目前為止，新車市場共縮水2.7%，領牌數220萬輛。經常被視為商業信心指標的新型小貨車銷量連三個月下滑，11月掉了9.6%。

11月汽油車銷量增加2%至9萬7441輛，但柴油車銷量重摔27.2%至3萬6941輛。2015年福斯汽車爆發柴油廢氣排放作弊醜聞後，由於空氣品質疑慮和稅收政策變化，導致柴油車需求直線下滑，儘管汽車業堅稱最新車輛已大幅減少排放氮氧化物和懸浮微粒。

11月電動車銷量增加兩倍以上，增至4652輛。插電式油電車和油電車銷量也都成長超過二位數。

現今在英國道路行駛的車輛中，有十分之一以上是油電車、插電式油電車或純電動車。這些環保車11月的市占率創紀錄達10.2%，高於10月的9.9%。

英國財政大臣去年調高新型柴油車和企業用車的稅賦。倫敦4月推出新規定，不符合特定排放標準的車輛駛入市中心的「超低排放區」時，每日每車需支付12.5英鎊（約台幣500元）費用。該區域面積將於2021年10月起擴大。