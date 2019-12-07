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雖然環保意識抬頭 企業選址不在乎環境責任

2019-12-07 10:32聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

紐西蘭房地產公司Bayleys調查發現，雖然環保意識抬頭，公司或企業家在物色商用場所時，環境和環保因素並非首要考量。

紐西蘭媒體Stuff.co.nz報導，Bayleys企業和使用者服務主管孟席斯（Chris Menzies）表示，可能的承租人在尋找辦公地點、零售空間和工業廠區時，重視租金和地點兩大因素。

Bayleys這項調查詢問承租人在考慮新的租賃契約時，何種關鍵因素對他們來說最重要。選項包括租金負擔能力、位置、停車和鄰近大眾運輸、環境責任/永續性/環保等級、租賃合約彈性等。調查對象包括單一場地和多個場地的租戶，約有340份有效問卷。

上述選項只能勾選一項，沒有受訪者選擇「環境責任/永續性/環保等級」這個選項。

孟席斯說，42%的受訪者選擇「租金負擔能力」和「位置」為影響其租賃決策的主要因素。

其次，8%的受訪者將「停車和鄰近大眾運輸」列為優先選項。另外，只有3%受訪者認為「租賃期限的彈性」很重要。

孟席斯表示，「租金、人力成本和材料成本都是公司財務預測的主要支出，而租金是一項營業成本，若積極管理就能控制」。

孟席斯說，「令我們吃驚的是，沒有受訪者將潛在場址的環境永續性視為他們選擇的主要因素」。

他認為，對企業主來說，環保良知固然好，但除非公司能創造正現金流量，否則「環保良知」不一定能在會計年度結束時帶來回報。

調查發現，紐西蘭企業選址時，最重視租金和地點兩大因素。路透
調查發現，紐西蘭企業選址時，最重視租金和地點兩大因素。路透
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紐西蘭承租人房地產

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