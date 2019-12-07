美國在東海擊不沉的航母！日本買馬毛島當美軍基地

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本政府本周宣布將以160億日圓（約新台幣44.6億元）買下位在東海邊緣的馬毛島（Mageshima Island），日後亞洲一旦爆發戰爭，也許可當成美國一艘擊不沉的航空母艦。

這個面積大約八平方公里的無人火山島，位在日本九州南方34公里，大部分由東京一家開發公司擁有，島上有兩條交錯的被棄置跑道，尚未鋪好。

日本政府表示，將把跑道鋪好，供美國海軍及陸戰隊飛機模擬在航母上的起降。不過，由於這筆交易尚未結案，日本政府未說明跑道建成的時間表。

島上的設施完成後，也可能成為日本自衛隊的常設基地。中國宣稱對釣魚台群島（日本稱尖閣群島）享有主權，日本正尋求加強東海防衛。

日本內閣官房長官菅義偉表示，「買下馬毛島極為重要，可強化美日同盟的嚇阻能力，以及日本的自衛能力」。

駐日美軍表示，他們不便評論這筆交易。

這筆交易已談了多年，日本政府在11月底終於與島主東京開發商Tasuton Airport達成協議。

在一項2011年簽訂的駐日美軍整編協議中，馬毛島被視為適合當成訓練美軍軍機在航母上起降的常設基地。

面對中國日益強大的飛彈戰力，美軍也正設法增加其在東亞的戰略基地數量。

駐日美軍空中戰力主要集中在六個基地，最近的研究指出，在衝突初期，美軍基地可能遭到中國飛彈攻擊。

降低威脅的方法之一是將美軍和資源分散到更多基地。

柏林自由大學的亞洲安全專家華勒斯（Corey Wallace）指出：「日本和美國基地的多樣化將成為趨勢，基地和硬體設施若能更分散，美日同盟會更有彈性。」

理論上，擁有越多基地，在作戰時敵人需要用更多飛彈攻擊，才能占上風。

陸地上的常設基地比航母更有價值，因為可以承受大量的彈藥攻擊，理論上，一枚飛彈或一枚魚雷就能擊沉航母。而且，陸上基地若受損，也能比航母更快修復。