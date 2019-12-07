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心跳停止6小時 英國女子奇蹟般起死回生

2019-12-07 08:29聯合報 編譯周辰陽／即時報導

一名英國女子11月在西班牙山區健行時，因失溫症引發心臟停止跳動，但經醫療團隊全力搶救，幸運於6小時後起死回生，被醫師評為「例外病例」。

《BBC》報導，34歲的奧黛莉．舒曼（Audrey Schoeman）平常僑居巴塞隆納。事發當時，她和先生洛昂（Rohan Schoeman）正在庇里牛斯山區健行，不幸遇到暴風雪，先出現說話和行動困難，隨後就因失溫症失去意識，最後心臟停止跳動。

洛昂告訴加泰電視頻道第三台（TV3），就在等候救護人員趕來期間，奧黛莉的身體狀況進一步惡化，連他都以為妻子已經喪命。洛昂說，他「試著感覺脈搏，但感覺不到呼吸，也感覺不到心跳」。

救護人員獲報2小時後抵達，但奧黛莉身體溫度已經降到攝氏18度，被救護車送到巴塞隆納市的瓦爾德希布倫醫院（Vall d'Hebron Hospital）時，已經沒有任何生命跡象。不過，主治醫師阿古多（Eduard Argudo）認為，儘管失溫症讓奧黛莉失去意識、瀕臨死亡，但山區低溫卻反過來保護她的身體和頭腦。

「雖然她看起來像是死了，但我們知道，以失溫症的狀況來說，奧黛莉仍有一線生機。」阿古多醫師指出，「如果處於正常體溫，心臟又停止跳動那麼久時間，她真的會沒命。」

醫療小組決定和時間賽跑，用一種特殊儀器抽出奧黛莉的血液，注入氧氣後再輸回她的體內。等到救護隊收到報案約6小時左右，奧黛莉的體溫終於回到攝氏30度，醫師才拿出去顫器電擊，讓心臟恢復跳動。

奧黛莉於12天後獲准出院，身體已無大礙，只有雙手的活動性和敏感度仍有一些後遺症。阿古多醫師指出，奧黛莉的心臟停止跳動時間在西國創下新紀錄，基於之前幾乎沒有人心臟停止跳動那麼久，最後仍能幸運起死回生，醫療小組還是非常擔心神經受損。

奧黛莉則表示，她已經沒有失去意識的6小時記憶，也記不起自己待在加護病房的頭兩天到底發生什麼事情。但之後試著多讀文章，學到很多關於失溫症的知識，也真正感受到她能倖存是如何讓人難以置信。

英國女子奧黛莉．舒曼和先生洛昂在病房合影。奧黛莉11月到西班牙庇里牛斯山區健行，...
英國女子奧黛莉．舒曼和先生洛昂在病房合影。奧黛莉11月到西班牙庇里牛斯山區健行，不巧遇到暴風雪，隨後就因失溫症失去意識，心臟更停止跳動。但經醫療團隊搶救，心臟於6小時後恢復跳動、起死回生。畫面翻攝：Daily Mail
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醫師低溫救護車

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