德國10月工業生產意外下滑 經濟成長疑慮重燃

德國10月工業生產意外下滑，原因是作為經濟支柱的製造業，受全球貿易紛爭及汽車業疲弱衝擊，使經濟成長疑慮重燃。

德國統計局6日公布，10月工業生產比上月減少1.7%，不如市場預期的增加0.1%。10月資本財生產銳減4.4%，為逾五年來最大減幅。

歐洲最大經濟體德國正處於疲弱期，因為其出口導向的製造業面臨貿易摩擦、汽車業疲軟、以及英國脫歐的不確定性衝擊。巴登-符騰堡邦銀行經濟學家尼克拉許表示，現在市場對德國第4季的經濟成長，又再度惶惶不安。

IFO經濟研究院調查2,300家製造業者，顯示未來幾個月的工業生產，將比上月的預期進一步放緩。

由於出口下降，已連續十年經濟擴張的德國，仰賴的是國內強勁的消費。出口下滑導致德國第2季國內生產毛額（GDP）萎縮0.2%。

德國第3季GDP僅微幅成長0.1%，驚險避開技術性衰退。經濟學家將衰退定義為連續兩季經濟負成長。

ING銀行經濟學家布傑斯基說，貿易紛爭、全球不確定性、汽車業的疲弱，使整個德國產業陷入難以逃脫的瓶頸。

德國汽車工業協會（VDA）4日預測，今年全球汽車銷量將下滑5%，迫使德國汽車業明年裁減更多人力。

許多經濟學家已呼籲德國政府揚棄不發新債的政策，應開始借貸，以進行財政刺激措施。產業團體與經濟學家也希望政府推行刺激措施，讓經濟重回穩步成長，但遭德國聯合政府拒絕。