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法國大罷工繼續擋年改 老師、醫護也加入

2019-12-06 22:43聯合報 編譯羅方妤／即時報導

法國各城市街頭5、6日滿是反政府示威者、催淚瓦斯和警察，總統馬克宏再次面對象徵自己任內的現象：社會動盪。這次的全國大罷工是為了抗議他打算全面改革法國退休金制度。

由於運輸工作人員罷工可能持續到下周，法國許多地區陷入停擺。據估計，該國近50萬人在全國各地示威。火車、地鐵和公車許多班次都被取消，許多學校也被關閉，且全國各地有成千上萬人被迫在家工作。

在巴黎，滾滾濃煙自共和廣場湧出，寬廣的馬真塔大道（Boulevard de Magenta）擠滿對馬克宏感到憤怒的工會成員。在法國西北部勒恩市，抗議者砸碎店家窗戶；在大西洋沿岸的南特市，鎮暴警察用催淚瓦斯逼退抗議群眾；在第3大城里昂，警方和示威者爆發衝突。

然而，在憤怒的背後，馬克宏本人備受爭議。這位前投資銀行家在2年半前當選總統，承諾改變一個牢固但僵化的法國體制，該體制對企業、成長和創造就業機會不友善。

他最新的抱負是，將法國根據不同職業類別分成的42種年金制，合併到單一年金制，這嚇壞了民眾。有時，他專橫的個人風格不斷使許多人感到難受。現行年金制度計算公式複雜且不透明，連政府專人都會算錯。由於換工作會造成年資遺漏或無法累計，導致許多人不願轉行或2度就業，造成勞動市場僵化。

最大的弊病是，擁有特殊待遇的職業過多，造成社會不公。例如，法國國鐵員工享有的特權除了每年固定調薪，員工50至55歲間就能申請退休的終身年金制，令其他行業眼紅。福利不輸軍公教人員。

馬克宏五日再次集結了群眾的憤怒，正如一年前黃背心運動成員將他的肖像送上斷頭台。分析家指出，5日的抗議者完成了去年由黃背心運動引起對馬克宏憤怒的週期。由於黃背心抗議者不是受雇的主力，他們不能拿自己的工作冒險，所以只能在周六抗議。在周四，是參加工會的勞工包括老師、醫護人員和一些公務員出來抗議，他們沒有丟掉飯碗的風險，但同樣焦慮。

法國排名第一的高等師範學院經濟學家柯恩說：「政府改革激起了不安，今天反抗的是法國另一個群體。去年是停產的法國，今年是工會成員和老師。」

這兩個焦慮群體的憤怒匯聚，對馬克宏政府造成大麻煩。確實，一些前黃背心抗議者五日和工會成員一起示威，儘管他們去年和工會成員保持距離。

一名高階官員5日在法國總統府愛麗舍宮表示，馬克宏面對大罷工「冷靜而堅決」。

法國巴黎5日發生示威者和警察發生衝突。（歐新社）
法國巴黎5日發生示威者和警察發生衝突。（歐新社）
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法國巴黎街頭5日擠滿反對馬克宏年改的示威者，他們舉著標語在示威中怒吼。（歐新社）
法國巴黎街頭5日擠滿反對馬克宏年改的示威者，他們舉著標語在示威中怒吼。（歐新社）
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