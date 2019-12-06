親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

瘟疫戒嚴？麻疹疫情失控 薩摩亞「全境封鎖」大防疫

影／又來了！北極熊大軍入侵俄村落 專家建議遷村

2019-12-06 16:44聯合報 編譯周辰陽／即時報導

俄羅斯遠東一處極北村莊近日遭到超過50頭北極熊入侵，當局已指示民眾組成巡邏隊，取消跨年在內的一切公開活動，並加強防衛學校，以防居民跟北極熊正面衝突。

世界自然基金會俄羅斯分會（WWF Russia）5日指出，事件發生在楚科奇自治區（Chukotka）的雷爾凱皮村（Ryrkaypiy）。因海豹群離開，迫使棲息於2.2公里外的北極熊轉向村莊一帶覓食。

當地北極熊巡邏隊長米南珂（Tatyana Minenko）表示，目前已經算到56頭北極熊，有成年的、也有未成年的，還有母熊帶著不同年紀的小熊，共同特色就是看起來都很瘦。

WWF Russia北極生物多樣性計畫協調員斯提肖夫（Mikhail Stishov）表示，因為氣候變遷，導致北極熊棲地經歷了異常溫暖的氣候，使得冰層變薄，不利北極熊捕食海豹等獵物。

斯提肖夫指出，若冰層夠厚，北極熊就會出海打獵。在等待冰層結凍時，牠們會沿著海岸覓食，受人類活動和食物吸引而進入村落。「北極熊聚集變得越來越頻繁，」他說：「我們必須適應情勢，找出避免人熊衝突的方法。」

不過，俄羅斯北方生態問題研究所（Institute of Biological Problems of the North）北極熊專家科赫涅夫（Anatoly Kochnev）上周才主張，考慮到北極熊過度頻繁闖入，雷爾凱皮村應該永久遷村。他認為，不過5年前，也才5隻北極熊接近過雷爾凱皮村。就算試圖控制情勢，但照現況發展下去，沒人能想像3至5年後的光景。

俄羅斯遠東一處極北村莊近日遭到超過50頭北極熊入侵，當局已指示民眾組成巡邏隊，取...
俄羅斯遠東一處極北村莊近日遭到超過50頭北極熊入侵，當局已指示民眾組成巡邏隊，取消跨年在內的一切公開活動，並加強防衛學校，以防居民跟北極熊正面衝突。Maxim Deminov/WWF Russia/The Moscow Times
分享

北極熊俄羅斯氣候變遷

延伸閱讀

影／北極熊遭噴「T-34」字樣 專家憂：這會...

星巴克耶誕購物趴！ 12/6、12/20全品...

北極熊身上遭塗T-34字樣 俄國學者稱不至於...

鏡頭背後／惡意的生態危機：俄國極地「Ｔ-34...

相關新聞

影／顧不得消防車！澳洲野火這一幕 讓消防員連忙逃命

2019-12-06 16:56

薩摩亞麻疹62死 居民掛紅旗等待疫苗接種

2019-12-06 15:04

報應決殺令？印度獸醫強暴案，4嫌遭警「案發現場擊斃」

2019-12-06 15:00

強生或禁華為5G設備 但用華為手機自拍

2019-12-06 14:40

生物特徵個資保護 陸最差 我倒數第5

2019-12-06 14:28

全球監視鏡頭後年破10億支 中美滲透率有拚

2019-12-06 14:27

日本10月勞工平均薪資逾27萬日圓 較2018年微增

2019-12-06 13:54

對等反制！中國：美外交領事人員會見訪問須先報備

2019-12-06 13:09

衛星照片顯示 北韓疑似準備重啟飛彈發動機測試

2019-12-06 12:45

瘟疫戒嚴？麻疹疫情失控，薩摩亞全國防疫全境封鎖

2019-12-06 12:43

越南制定行動計畫 盼2030年海洋塑膠垃圾減75％

2019-12-06 12:19

川普稱金正恩火箭人 北韓：將對美惡言相向

2019-12-06 12:14

80萬人上街！法國抗議退休金改革罷工 巴黎日常生活大癱瘓

2019-12-06 11:49

美國力勸無用 葡萄牙不排除採用華為5G網路

2019-12-06 10:11

調查：全球民眾對中國好惡意見分歧 日本85％持負評

2019-12-06 09:49

英相強生自拍 用的是華為智慧手機

2019-12-06 08:05

伊朗打「影子戰」 飛彈祕運伊拉克

2019-12-06 01:10

中東威脅升高 美擬再增兵1.4萬

2019-12-06 01:10

英國會大選進入倒數 強生提百日施政計畫

2019-12-05 23:19

法國5日大罷工車站空蕩蕩 旅客「人都去哪了」

2019-12-05 22:34

日本任天堂Switch搶攻大陸市場 要先過3關

2019-12-05 22:32

英大選將屆 以色列外長盼工黨黨魁柯賓敗選

2019-12-05 22:09

今年聖誕節當個孩子吧！英國2歲童拍廣告暖哭網友

2019-12-05 22:03

包庇謀殺叛軍領袖 德驅逐俄外交官

2019-12-05 21:31

8台女澳洲打工被迫提供性服務 內行人揭關鍵：玉石俱焚

2019-12-05 21:24

法國無限期大罷工登場 盼促馬克宏撤回年改方案

2019-12-05 21:18

南韓財閥SK老闆崔泰源外遇要離婚 353億元股權妻子要分

2019-12-05 19:58

文在寅會見王毅 談及韓中日領導人會議

2019-12-05 19:50

波蘭南部滑雪勝地氣爆 釀6死2失蹤

2019-12-05 19:30

文在寅會見王毅 邀請習近平明年上半年訪韓

2019-12-05 18:36

杜魯多澄清沒講川普八卦 強生說與他完全無關

2019-12-05 18:28

北冕颱風侵襲菲律賓 死亡增至13人

2019-12-05 17:54

馬來西亞前蘇丹下堂妻 遭下封口令否則兒子小命難保

2019-12-05 17:32

傳安倍擬明年初訪中東 說明自衛隊派遣任務

2019-12-05 17:25

韓美防衛費分擔無共識 將在首爾續談

2019-12-05 17:08

阿富汗醫療之光：日本人道醫師中村哲遇害的槍擊疑雲

2019-12-05 16:59

譏洞穴專家狎童 馬斯克出庭道歉

2019-12-05 15:04

曾製作新世紀福音戰士 日本GAINAX社長騙女拍裸照

2019-12-05 13:44
看更多

熱門文章

8台女澳洲打工被迫提供性服務 內行人揭關鍵：玉石俱焚

2019-12-05 21:24

色警愛撫「女屍胸部」不知全都錄 高層直言：畫面令人不安

2019-12-06 10:14

影／郭台銘：川普把我叫過去「聊了一下」

2019-12-06 09:42

影／白宮開會後受訪 郭台銘：時機敏感 不要談較好

2019-12-06 03:59

影／郭台銘參加白宮耶誕派對 曾馨瑩粉紅現身

2019-12-06 06:54

72歲前環球小姐近照曝光 容貌宛如少女驚豔網友

2019-12-06 13:54

影／郭台銘抵美國華府 再度戴國旗帽入白宮

2019-12-06 00:58

法國大罷工25年來最大規模 退休金變革惹議

2019-12-06 01:54

80萬人上街！法國抗議退休金改革罷工 巴黎日常生活大癱瘓

2019-12-06 11:49

房產仲介踏進待售屋看傻「髒死了」 有網友卻搶著接手

2019-12-06 10:00

英相強生自拍 用的是華為智慧手機

2019-12-06 08:05

法國5日大罷工車站空蕩蕩 旅客「人都去哪了」

2019-12-05 22:34

調查：全球民眾對中國好惡意見分歧 日本85％持負評

2019-12-06 09:49

被彈劾還老神在在？老布希一封信 揭美政治叢林潛規則

2019-12-06 09:00

內外交逼 川普北約成笑柄 仍難逃彈劾

2019-12-06 01:10

從胖子瘦成王子！男子自述減肥過程網友大讚勵志

2019-12-05 22:28

今年聖誕節當個孩子吧！英國2歲童拍廣告暖哭網友

2019-12-05 22:03

馬來西亞前蘇丹下堂妻 遭下封口令否則兒子小命難保

2019-12-05 17:32

陸解禁自美採購黃豆、豬肉配額限制

2019-12-06 14:36

南韓財閥SK老闆崔泰源外遇要離婚 353億元股權妻子要分

2019-12-05 19:58

伊朗打「影子戰」 飛彈祕運伊拉克

2019-12-06 01:10

歷史性大罷工癱瘓法國 政府：為達目的願意讓步

2019-12-06 10:19

法國大罷工 陸空近癱瘓 自由行衝擊大

2019-12-06 00:04

中東威脅升高 美擬再增兵1.4萬

2019-12-06 01:10

杜魯多澄清沒講川普八卦 強生說與他完全無關

2019-12-05 18:28

法國無限期大罷工登場 盼促馬克宏撤回年改方案

2019-12-05 21:18

不比才藝比「魅力」 日本美魔女大賽52歲美女榮后冠

2019-12-06 15:46

美國挺新疆法案 比撐香港更觸中國底線

2019-12-06 12:34

影／又來了！北極熊大軍入侵俄村落 專家建議遷村

2019-12-06 16:44

全球監視鏡頭兩年後逾10億支 中、美的滲透率有拚

2019-12-06 10:21

17歲軍校生「快速轉頭」 竟致缺血性中風猝死

2019-12-06 15:13

北韓參謀總長嗆 動武對美國將是十分悲慘的事

2019-12-05 21:33

私人飛機碳排多 電動飛機是解方？

2019-12-05 19:59

美眾院議長波洛西指示撰寫彈劾案文 稱川普讓眾院別無選擇

2019-12-05 22:23

美方樂觀繼續談判 中國仍要求降低關稅

2019-12-06 10:06

改革受挫 Expedia高層閃辭

2019-12-06 01:56

日本任天堂Switch搶攻大陸市場 要先過3關

2019-12-05 22:32

OPEC+同意擴大減產50萬桶 每日減產量達170萬桶

2019-12-06 07:42

美國力勸無用 葡萄牙不排除採用華為5G網路

2019-12-06 10:11

美黑鷹直升機墜毀 機上3人罹難

2019-12-06 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top