影／又來了！北極熊大軍入侵俄村落 專家建議遷村

俄羅斯遠東一處極北村莊近日遭到超過50頭北極熊入侵,當局已指示民眾組成巡邏隊,取消跨年在內的一切公開活動,並加強防衛學校,以防居民跟北極熊正面衝突。

世界自然基金會俄羅斯分會(WWF Russia)5日指出,事件發生在楚科奇自治區(Chukotka)的雷爾凱皮村(Ryrkaypiy)。因海豹群離開,迫使棲息於2.2公里外的北極熊轉向村莊一帶覓食。

當地北極熊巡邏隊長米南珂(Tatyana Minenko)表示,目前已經算到56頭北極熊,有成年的、也有未成年的,還有母熊帶著不同年紀的小熊,共同特色就是看起來都很瘦。

WWF Russia北極生物多樣性計畫協調員斯提肖夫(Mikhail Stishov)表示,因為氣候變遷,導致北極熊棲地經歷了異常溫暖的氣候,使得冰層變薄,不利北極熊捕食海豹等獵物。

斯提肖夫指出,若冰層夠厚,北極熊就會出海打獵。在等待冰層結凍時,牠們會沿著海岸覓食,受人類活動和食物吸引而進入村落。「北極熊聚集變得越來越頻繁,」他說:「我們必須適應情勢,找出避免人熊衝突的方法。」

不過,俄羅斯北方生態問題研究所(Institute of Biological Problems of the North)北極熊專家科赫涅夫(Anatoly Kochnev)上周才主張,考慮到北極熊過度頻繁闖入,雷爾凱皮村應該永久遷村。他認為,不過5年前,也才5隻北極熊接近過雷爾凱皮村。就算試圖控制情勢,但照現況發展下去,沒人能想像3至5年後的光景。