影／又來了！北極熊大軍入侵俄村落 專家建議遷村

俄羅斯遠東一處極北村莊近日遭到超過50頭北極熊入侵，當局已指示民眾組成巡邏隊，取消跨年在內的一切公開活動，並加強防衛學校，以防居民跟北極熊正面衝突。

世界自然基金會俄羅斯分會（WWF Russia）5日指出，事件發生在楚科奇自治區（Chukotka）的雷爾凱皮村（Ryrkaypiy）。因海豹群離開，迫使棲息於2.2公里外的北極熊轉向村莊一帶覓食。

當地北極熊巡邏隊長米南珂（Tatyana Minenko）表示，目前已經算到56頭北極熊，有成年的、也有未成年的，還有母熊帶著不同年紀的小熊，共同特色就是看起來都很瘦。

WWF Russia北極生物多樣性計畫協調員斯提肖夫（Mikhail Stishov）表示，因為氣候變遷，導致北極熊棲地經歷了異常溫暖的氣候，使得冰層變薄，不利北極熊捕食海豹等獵物。

斯提肖夫指出，若冰層夠厚，北極熊就會出海打獵。在等待冰層結凍時，牠們會沿著海岸覓食，受人類活動和食物吸引而進入村落。「北極熊聚集變得越來越頻繁，」他說：「我們必須適應情勢，找出避免人熊衝突的方法。」

不過，俄羅斯北方生態問題研究所（Institute of Biological Problems of the North）北極熊專家科赫涅夫（Anatoly Kochnev）上周才主張，考慮到北極熊過度頻繁闖入，雷爾凱皮村應該永久遷村。他認為，不過5年前，也才5隻北極熊接近過雷爾凱皮村。就算試圖控制情勢，但照現況發展下去，沒人能想像3至5年後的光景。