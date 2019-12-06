高檔羽絨品牌Moncler成併購標的 暗藏巴黎兩大豪門角力

法國豪華品牌兩大家族又開始展開併購角力了，雙方你來我往，爭相把最耀眼首飾和最時髦的精品納歸各自旗下。

阿諾特家族所屬的LVMH以162億美元加碼併購珠寶商蒂芙尼（Tiffany） 後不過幾天，又傳出巴黎另一豪門家族皮諾所屬的開雲（Kering SA）不甘示弱，據傳向義大利羽絨衣品牌Moncler探詢被併意願。

據彭博統計，開雲1995年來宣布併購的規模至少有147億美元， 而LVMH至少有455億美元。隨整併和中國需求上揚，這兩大家族的財富均大幅成長。

GAM Global Luxury Brands 基金經理人 Swetha Ramachandran 說：「我們早料到LVMH-蒂芙尼的消息會掀起業界一波整併，開雲／Moncler只是一端，只不過這場競賽看來比想像更快。」

從彭博億萬富豪指數來看，阿諾特遙遙領先，他是歐洲最有錢的人，個人財富高達1,018億美元，單單今年就累積330億美元。皮諾目前讓兒子管理開雲集團，名下淨值也有387億美元，今年增加90億美元。

LVMH和開雲各將多種品牌納入旗下，讓集團本身統籌像是採購和資訊系統的功能，同時注資給最需資金的品牌。

開雲旗下的事業除Gucci外，還包括 Ulysse Nardin手表、Alexander McQueen和 Bottega Veneta等時裝品牌，但多角化程度仍不如LVMH。開雲依賴Gucci日深，今年上半年營業利益就有3/4來自Gucci，因此開雲有避險的壓力，也因此會對 Moncler產生興趣。

皮諾和阿諾特經營策略十分成功，同業也想如法泡製，不過目前為止，二線品牌併購後的績效並不出色。邁克爾高司（Michael Kors）母公司Capri控股將義大利品牌凡塞斯（Versace）和Jimmy Choo納入旗下，Topestry旗下擁有Coach、Kate Spade和 Stuart Weitzman。中國的山東如意集團也打算打造自己成為亞洲版的LVMH。

義大利這麼多高級品牌不是已被併購，就是經營不善，這表示全球奢侈品事業已漸漸由巴黎掌握。