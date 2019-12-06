Uber安全報告：去年全美接獲逾3,000起性侵害舉報

Uber公布安全報告表示，去年在美國共接獲逾3,000起性侵害舉報。 路透 分享 facebook

叫車服務公司Uber周四公布安全檢討報告，回應公眾對其服務的安全疑慮，並量化不當行為和死亡案例，試圖證明該公司的服務比其他選擇更安全。

報告指出，Uber去年在全美的載運次數約13億次，共接獲逾3,000起性侵害舉報。去年發生的最嚴重五種情節性侵害事件數量，比2017年減少16%。

Uber表示，該公司2017年及2018年的載運數共23億次，其中99.9%未發生任何安全事件。另外，過去兩年來，每年約有50人在Uber的車禍事故中死亡，是全美汽車事故平均死亡率的一半。

Uber並指出，去年接獲的性侵害指控（包括強吻及強制性交），司機回報的數量占總案例56%，幾乎與乘客舉報的數量相當。不過，計程車或其他運輸系統，幾乎沒有可以用來比較的數據；專家曾表示，這類攻擊事件多數並未上報。

目前，Uber在許多城市都面臨監管機關的壓力；倫敦日前決定拒絕頒發經營許可給Uber，理由是該公司在安全和保障方面「一再失敗」。

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）認為，公布報告對公司是好事，他在推特發文表示：「我猜很多人會對事件數量這麼少感到訝異，也可以理解有人會認為這類事件還是太常發生；有些人會讚許我們在安全方面的努力，也有人會認為我們仍須加強；他們的看法都很合理。」

Uber一年多前承諾公布安全研究報告，Lyft也隨即做出相同承諾，但尚未公布相關報告。Uber表示，將定期與Lyft和其他公司共享被控涉及嚴重安全事件的司機資料，並將繼續每兩年公布一次安全報告。