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調查：全球民眾對中國好惡意見分歧 日本85%持負評

2019-12-06 09:49聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國智庫皮尤研究中心5日更新34國超過3萬8000人的全球態度調查，結果顯示，40%的人對中國大陸有好感，但也有41%持負面觀感。在美國和加拿大，對中國觀感不佳的民眾超過六成。

南華早報報導，根據該項調查，大多數人對中國經濟實力成長持正面評價，但中國日益強大的軍事力量卻被亞太地區國家視為威脅。中國已晉升世界第二大經濟體，同時也成為外國投資的主要來源。

這項調查顯示，在16個國家中，約58%的人認為中國強勁的經濟互惠互利，52%的人對中國投資持正面態度。

然而，中國日益增加的經濟影響力並未贏得全球信任。新興市場最看好中國經濟實力，但亞太地區的鄰國則多持負面態度。在日本，有85%的民眾對中國持負評；南韓以63%居次。

調查指出，2002年至2019年間，受到中國經濟影響力和軍事力量增強所致，菲律賓、澳洲、印尼、印度、南韓和日本對中國的好感度下降。這六國有79%的人認為中國軍事實力提升是壞事，並將美國視為更可靠的盟友。

美國和加拿大則各有60%和67％的人對中國觀感不佳。2005年以來，兩國對中國持負面看法的比率急劇增加，分別上升22個百分點和13個百分點，因為都與中國陷入外交爭端。

加拿大去年12月逮捕中國電信巨擘華為財務長孟晚舟後，中加關係在過去一年淪落到歷史新低；同時，美國和中國陷入18個月的貿易戰，並對彼此進口商品加徵高關稅。

在所有接受調查的國家中，俄羅斯人對中國的看法最為正面（71%有好感），烏克蘭對中國的好感度也有57%。另外，包括中東、拉丁美洲、撒哈拉沙漠以南的非洲地區多數人也都對中國持好感，其中奈及利亞高達70%。

皮尤研究中心指出，已開發國家中，對中國持負評的人最多，可能原因與這些國家擁有相對自由的政治環境有關。

美國皮尤研究中心調查出，全球民眾對中國大陸好惡意見分歧，圖為中國國家主席習近平。...
美國皮尤研究中心調查出，全球民眾對中國大陸好惡意見分歧，圖為中國國家主席習近平。歐新社
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