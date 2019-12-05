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包庇謀殺叛軍領袖 德驅逐俄外交官

2019-12-05 21:31台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

德國聯邦政府重手驅逐俄國外交官，指控遭當街處決的車臣流亡反抗軍領袖遭俄國政府所派...
德國聯邦政府重手驅逐俄國外交官，指控遭當街處決的車臣流亡反抗軍領袖遭俄國政府所派出刺客謀殺（示意圖）。（photo by Wikimedia Commons）
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德國對「莫斯科刺客」零容忍！德國聯邦政府4日下重手驅逐俄國外交官，指控8月在柏林街頭遭當街處決的車臣流亡反抗軍領袖澤林坎·坎格許維利遭「俄國政府所派出刺客謀殺」。德國內政部與外交部指責俄國駐德使館「不僅不協助...還出手阻礙調查」，將2名俄國外交官驅逐出境。

德國外交部發表聲明說：「外交部今天正式宣布，2名俄羅斯駐德國大使館的職員是不受歡迎人物，立即生效。儘管不斷重申要求，俄羅斯當局從未充分配合調查謀殺案。」莫斯科方面則嘴硬反唇相譏：「德國政府聽信謠傳，是外交挑釁手段。」堅持否認涉案，還說：「就算德國抓住了開槍的兇手，你們也看不見事情的真相。」

當街行刑式槍決

根據《CNN》報導，這起「莫斯科刺客事件」發生在8月23日，和俄國人作戰大半輩子的車臣反抗軍領袖坎格許維利（40歲）當時流亡柏林，剛結束在清真寺的週五禮拜，並從柏林市中心的公園步行返家。此時一位蒙面槍手騎單車闖入公園，並持滅音手槍朝坎格許維利的後腦與背部要害連續開火。

坎格許維利頭部、心肺多處中彈，當場死亡。開槍的刺客在逃亡途中遭到德國警察逮捕，並從其身上搜到了一本「合法入境的俄國護照」。嫌犯被目擊隨後把坐騎與裝滿石頭的袋子與一把槍扔進河裡，德國警方只知道他名叫Vadim S。

車臣獨立叛軍領袖

根據《BBC》報導，遇害身亡的坎格許維利是出生在喬治亞共和國的車臣族穆斯林，年輕時受車臣獨立運動在「第一次車臣戰爭」（1994~1996年）中勝利的影響，而加入了當時的「伊奇克里亞車臣共和國」（車臣伊斯蘭政府），參戰1999年開打的「第二次車臣戰爭」，是時任車臣領導人馬斯哈多夫的親信愛將。

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德國莫斯科外交部

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