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8台女澳洲打工被迫提供性服務 內行人揭密：玉石俱焚

2019-12-05 21:24聯合新聞網 綜合報導

每日郵報報導，8名台灣籍女背包客赴澳洲一個果園工作時，被迫以性行為交換雇主容許她...
每日郵報報導，8名台灣籍女背包客赴澳洲一個果園工作時，被迫以性行為交換雇主容許她們提高工作時數，以便支付房租等費用。圖為示意圖，非本文當事人及地點。圖／Pexels
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有外媒報導，8名台灣女性赴澳洲打工，被迫提供性服務，換取更多工時以支付生活費跟房租，引起軒然大波。但有一名在澳洲生活7年的網友指出，懷疑是雇主擔保沒有處理好，對方拿不到永久居留證，最後才決定「玉石俱焚」。

一名網友引述《每日郵報》的原文指出，這8名台灣女性持的是457臨時工作簽證，這類簽證只要雇主覺得雇員能力可以，就能直接替她們擔保工作簽證，但年薪和職稱有明確規定，「必須是經理階級或必要人才，每年薪資需達到稅前53900澳幣（約新台幣112萬）。」符合諸多條件，才能向澳洲政府申請，將PR（永久居留權）改為永久居留證。

原PO質疑，「外媒說她們時薪才16澳幣（約新台幣300元），職稱是摘採水果，請問有可能達到年收入53900澳幣（約新台幣112萬）嗎？」，原PO也指出，417才是大家很常聽到的打工度假簽證，因此他猜測，這其中可能還有其他問題，「因為這牽涉到可以移民澳洲的457簽證」。

原PO也表示，自己在澳洲生活超過7年，並強調這是不負責任的推理，僅是懷疑雇主應該是擔保沒搞好，讓永居簽證申請不下來，這幾個人不爽，最後訴諸媒體決定「玉石俱焚」。

對此，外交部表示，相關報導的案例發生在2018年，當時這幾位國人並未向駐澳洲代表處請求協助，她們都已經離開澳洲，外交部及駐處將持續向澳州警方了解詳情。

澳洲簽證打工度假移民

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