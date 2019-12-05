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南韓財閥SK老闆崔泰源外遇要離婚 353億元股權妻子要分

2019-12-05 19:58聯合報 編譯張佑生╱即時報導

南韓SK集團會長崔泰源。 美聯社
南韓SK集團會長崔泰源。 美聯社
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韓國中央日報5日報導，Nabi藝術中心館長盧素英(58歲)針對提起離婚訴訟的SK集團董事長崔泰源(59歲)提起了反訴。2017年崔泰源向首爾家事法院提交離婚調解申請未果，2018年2月正式進入訴訟離婚程序，距今已有1年10個多月。

此前盧素英對離婚訴訟的態度一直是守護家庭。但12月4日，盧素英在自己的臉書上發表消息，宣布自己改變了態度。她寫道，「在飽受屈辱的時候我也始終抱著一線希望，想要等待光明，但現在，這線希望已徹底消失」，表明了自己提起離婚訴訟的原因。她接著寫道，「大女兒已經結婚，小女兒也已經大學畢業，這個時候，我覺得是時候放手，讓丈夫去追求他心心念念的所謂幸福了。」

盧素英向崔泰源提起離婚訴訟，要求對方支付3億韓元撫慰金，並提出了分割財產的要求，要求分走崔泰源所持SK集團股票的42.29%。崔泰源目前持有SK集團1297.5427萬股股票，盧素英要求的42.29%相當於548.7327萬股，按照12月4日SK股票的收盤價(25.35萬韓元)，價值超過1.38兆韓元（約台幣353.4億元）。據悉，盧素英要求的3億韓元（約768萬台幣）撫慰金是針對崔泰源外遇和意圖通過離婚訴訟將自己逐出家庭的精神損失賠償。

鑒於雙方已經圍繞離婚達成共識，訴訟的焦點便是確定撫慰金數額和財產分割比例。一般來說，法院在判斷財產分割比例時，主要考慮兩人的結婚時間和對財產生成的貢獻度。法院最終會做出何種判決，現在還是未知數。

離婚結婚

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