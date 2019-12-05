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影／「抱歉無法保護你，日本對不起」阿富汗追悼中村哲

2019-12-05 12:19聯合報 編譯周辰陽／即時報導

長年在阿富汗行醫和致力農村復興的日本醫師中村哲，4日上午遭不明槍手襲擊、傷重不治，享壽73歲。兇嫌身分不明，目前還沒有任何勢力坦承犯案，神學士已否認和此事有關，當地居民則自發舉行燭光追悼會，哀悼這位仁醫。

外媒報導，中村當天乘車從楠格哈爾省首府賈拉拉巴德（Jalalabad, Nangarhar）的宿舍出發，準備前往工作場所，卻在途中遭到攻擊，本人重傷送醫，同車的三名保鑣、司機和一位同事身亡。

目擊者指出，中村乘座的車輛抵達事發現場，襲擊者立刻朝他們一行人開火。當中村抬起頭，其中一名槍手大叫「他還活著」，一夥人再度朝著他開槍。

據指中村被送到當地醫院時，雖然仍有意識，但狀況已經很糟糕。值班醫師立刻進行緊急手術，並安排後送首都喀布爾的美軍基地醫療設施，但中村仍不幸於賈拉拉巴德機場過世，遺體隨後被北約組織士兵送上直升機運走。

賈拉拉巴德居民當天上街哀悼被暱稱為「穆拉德大叔」（Uncle Murad）的中村醫師，掛出寫著「你生為阿富汗人，死也是阿富汗人」，「抱歉我們無法保護你，日本對不起」的海報。

中村成為醫師後，於1984年前往巴基斯坦，治療當地的漢生病（leprosy）患者，兩年後到阿富汗楠格哈爾省的遙遠村莊，開設他的第一間診所，同時創立「平和醫療團日本」（Peace Japan Medical Services），協助當地漢生病患者和治療難民。中村會說普什圖語，眼見當地村落缺乏乾淨用水，因此深受霍亂等疾病之苦，從2000年代開始投身當地村落水井和灌溉設施的建設。

神學士組織已否認發動攻擊，表示日本非政府組織致力於重建當地，不是他們的攻擊對象。

長年在阿富汗東部行醫和致力農村復興的日本醫師中村哲，4日上午遭不明槍手襲擊、傷重...
長年在阿富汗東部行醫和致力農村復興的日本醫師中村哲，4日上午遭不明槍手襲擊、傷重不治。當地居民上街哀悼，掛出寫著「你生為阿富汗，死也是阿富汗人」，「抱歉我們無法保護你，日本對不起」的海報。路透
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阿富汗總統甘尼和已故日本醫師中村哲合影。中村4日乘車上班時，遭不明槍手襲擊、傷重...
阿富汗總統甘尼和已故日本醫師中村哲合影。中村4日乘車上班時，遭不明槍手襲擊、傷重不治。兇嫌身分不明，目前並未有任何勢力坦承犯案，神學士已否認和此事有關。路透
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