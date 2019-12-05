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北約峰會發表宣言 首度點名大陸崛起是挑戰

2019-12-05 00:02聯合報 編譯張佑生／綜合報導

北約七十周年峰會在倫敦舉行，英國女王伊莉莎白二世（前中）與王儲查理三日作東，邀會...
北約七十周年峰會在倫敦舉行，英國女王伊莉莎白二世（前中）與王儲查理三日作東，邀會員國領袖到白金漢宮餐敘並團體合照。（法新社）
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冷戰時期針對蘇聯軍事威脅而成立的跨大西洋軍事同盟「北大西洋公約組織」，今年屆滿七十周年，在四日的峰會落幕時發表共同聲明，首度表示認知到中國大陸崛起所帶來的挑戰和機會，以及必須確保5G技術安全性。美國總統川普宣稱，與他對談的國家領導人都表示不會採用大陸華為的5G設備。

北約領導人在共同聲明中說，俄羅斯的挑釁行為是歐洲大西洋地區的安全威脅，大陸崛起的影響力，為北約帶來挑戰和機會。

在美國領銜要求下，北約首度將焦點擺在大陸身上，歐洲各國對於大陸的經濟影響力也愈來愈有戒心。北約秘書長史托騰伯格以大陸在北極和非洲的活動、以及在歐洲大手筆投資基礎建設為例，「不是說我們要把北約搬到南海去，而是必須考量到中國靠我們愈來愈近」。

他說，北約領袖同意，中國必須參與未來的武器管制條約。峰會同意監控中方日益活躍的軍事活動。

另外聲明中說，北約和盟國將致力確保通訊安全，包括5G技術，也了解必須使用安全的系統。這段內容應和美國有關。

川普參加這次峰會不忘封殺華為。川普說，華為的5G設備有國安疑慮，「我和義大利談過，看起來他們不會採用華為，我也跟其他國家談，他們也都不會用，跟我談過的每個人都說，他們不會用。」

但華為矢口否認有安全問題，且在十月表示在已洽簽的六十五份5G商用合約裡面，半數客戶是歐洲。

一名北約外交官匿名表示，大家對中國的戰略挑戰雖然有共識，但對於如何因應則有所保留：「有些會員國為了討川普開心，不惜把中國列為北約敵人，但是大多數歐洲國家都清楚這樣做並不符合國家利益。」

另一名外交官則說，中國不會成為北約的敵人：「中國不是新俄國。北約沒有要把中國宣布為新敵人。中國是廿一世紀崛起的強權。」

歐巴馬時期的國防部資深官員，現為美國智庫「德國馬歇爾基金」執行副總裁的蕭雷指出，中國不可能成為北約的核心任務，頂多就是按照七項基本要求對中國進行風險評估，包括通訊系統所有權的風險評估，以及戰略武器和基礎建設的所有權確定為北約所有，和北約在海上遭遇中國時的因應態度。

美國國防部長艾思博澄清：「中國的高超音速武器和航母構成戰略挑戰，不代表中國是敵人，但北約作為軍事同盟必須未雨綢繆且口徑一致，以防萬一。」

北約川普國防部俄羅斯北極

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