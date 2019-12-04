澳洲急於切割難民 總理莫里森挨批

澳洲總理莫里森為保守主義人士，其大力反對難民入境澳洲及對難民提供救助。（photo by Twitter） 分享 facebook 澳洲政府4日起取消針對難民及申請庇護者的醫療救助政策。總理莫里森以國安問題等理由拒絕難民入境，並於國會就「難民醫療救助」投票時，遊說獨立參議員取得關鍵一票後，澳洲國會日前以37：35票的些微差距決議撤回該法案，國內政黨則齊聲撻伐莫里森「缺乏同理心」。

澳洲總理擋難民

根據《路透社》報導，澳洲政府4日正式取消澳洲醫生能引渡難民入境接受治療的「難民醫療救助」政策，澳洲政府頗具爭議的移民政策下，難民及申請庇護者無法直接進入澳洲領土，而是得暫居在巴布亞紐幾內亞及諾魯的居留中心。

澳洲總理莫里森也是自由黨的領袖，曾在國會立法提供難民醫療救助時表達反對，然而其政黨成員並非國會多數，反對並未成功。2019年共有135名難民因醫療救助條款赴澳洲本土治療，已有至少12人死於巴布亞紐幾內亞的居留中心。

曾赴居留中心的醫生表示，當地嚴重缺乏醫療設施，聯合國及難民援助組織的報告也指出，目前收容500人的2處居留中心，環境糟糕且不人道，許多人因此飽受心理疾病所苦。然而，莫里森以國安問題及維持國界完整為由，拒絕接收難民申請進入澳洲，也曾表示：「這樣可以減少人口走私的問題。」

反對黨抨無同理心

據《BBC》報導，莫里森於5月順利取得連任後，再次表達要撤除「難民醫療救助」的意圖，並得到獨立參議員藍比的關鍵一票，澳州參議院日前以37票同意、35不同意的些微差距，確定取消政策。

此舉已引起學者及各政黨的撻伐，數個反對黨一致抨擊莫里森「缺乏同理心」。工黨參議員肯尼莉說：「這會剝奪難民的醫療權及生存空間。」綠黨參議員麥金則表示這對澳洲人來說是「黑暗的一天」。

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