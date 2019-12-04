「中國逐步逼近」北約首次點名 中國帶來嚴重挑戰

北大西洋公約組織(NATO，北約)史上首次在成員國元首峰會上將中國議題列入聯合聲明中；4日將公布的聯合聲明表示：「我們認識到，中國的國際政策以及不斷增長的影響力，對於北約而言既是機遇又是挑戰，必須要共同應對。」

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenbeg)在峰會前受訪表示，中國已「逐步逼近」，「我們看到中國力量的崛起，改變了全球的勢力平衡」，而中國無論是軍事或是經濟力量的崛起，雖然帶來了一些契機，但也形成嚴重挑戰。

他提到中國的洲際導彈、北極政策以及在全球各地的基建投資，並指中國的國防預算已位居全球第二，「但北約的目標並不在於創造一個新的對手，而是平衡地去分析、瞭解、回應中國帶來的挑戰」。

北約成立於70年前，當初是為了對抗蘇聯的威脅，現在則有另一個快速崛起的軍事力量，即中國的解放軍。

北約會員國領導人3日齊聚倫敦、展開為期兩天的峰會。北約的許多專家及成員國領導人認為，現在應專注在新崛起的軍事力量，例如中國。

北約推估，中國2018年的國防支出為全球第二高。根據已知的數據，今年3月中國訂定的2019年軍事支出目標，比去年高7.6%，達人民幣1兆1900億元(合1776億1000萬美元)，有人認為實際金額可能更高。

不過中國的國防支出比起美國，仍是小巫見大巫；美國國防部4月向國會提出的2020年度預算，高達7180億美元，比前一年度國會編列的預算高出330億美元、成長幅度達5%。

美國與北約正密切關注中國的動向。美中早已因貿易戰而關係緊張。美國駐北約大使Kay Bailey Hutchison 2日對CNBC表示，中國不遵守世界貿易組織(WTO)規範，但全世界睜一隻眼閉一隻眼，是讓中國回到「合乎規則的秩序之下」的時候了。

她表示，由於中國快速成長，北約正檢視解放軍的軍事動向，而留心中國的發展是新的作法，且站得住腳。她說當然不希望中國成為敵人，但必須做好準備。