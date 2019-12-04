高峰會上 北約領袖喊團結、美法總統頻開砲

北約(NATO)70周年紀念高峰會上，發生川普總統和法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)言詞交鋒，峰會一開始就蒙上陰影，但北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)仍呼籲各會員國，團結面對威脅。

史托騰柏格3日表示：「北約是史上最成功的聯盟，因為我們能夠改變持續變動的世界，而這正是我們要再次做的事情。」

他坦言，各國領袖不該質疑彼此的團結，「北約的整體目標就是維護和平，這代表要避免衝突，可透過傳遞明確訊息給可能敵人，一旦一個盟友遭攻擊，恐引發整個聯盟的反擊。」

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)也支持史托騰柏格說：「這個聯盟的未來一片光明。我們已經調整適應，並且忠於我們齊聚在一起的根本價值。」

川普表示北約還需要做更多，他與馬克宏因北約未來而發生爭執，馬克宏也指控土耳其與敘利亞的極端主義者合作。

馬克宏也呼籲，北約應該著重在策略問題，思考誰才是敵人和如何改善與俄羅斯的關係，而非因國防支出鬧分歧；對此荷蘭總理呂特(Mark Rutte)部分表示贊同，他提到俄國和中國構成挑戰，不過歐洲應該在安全議題上扮演更重要的角色，不該讓美國擔負一切軍事預算。

馬克宏在後來與土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)、德國總理梅克爾(Angela Merkel)和英國首相強生(Boris Johnson)進行四方會談，雖然梅克爾會後表示相對樂觀，但馬克宏警告北約仍有問題待解決與釐清；厄多安則呼籲加強波羅的海共和國抵禦俄國。

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)試圖緩和氣氛，他相信北約可找到解決辦法，但他也督促馬克宏提出改善的具體建議。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)3日則表示，莫斯科願與北約合作，對抗恐怖主義等共同威脅。