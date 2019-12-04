73歲與41歲鬥嘴 美法元首兄弟情生變

北約峰會，川普總統與法國總統馬克宏在大會前雙邊會談，火花四射。兩人言辭犀利交鋒，表情各異。 路透社 分享 facebook 川普總統3日與法國總統馬克宏在北約峰會上演互批的戲碼後，已讓兩國領袖最獨特的「兄弟情誼」(Bromance)在全球矚目下油然生變。

川普與馬克宏當天在全球轉播的記者會問答時間鬥嘴，內容除爭論土耳其是否入侵敘利亞北部和伊斯蘭國(IS)占領區，以及對北約定位不同調等。

這番光景與美法領袖最初稱兄道弟的情況大相逕庭；馬克宏曾試圖討好上任之初的川普，邀請他以榮譽嘉賓的身分出席2017年法國國慶典禮；一年後，川普邀請馬克宏訪問華府，兩人在白宮南草坪種下馬克宏贈送的橡樹幼苗，象徵兩國邦誼長存，川普並盛宴款待馬克宏夫婦，這是川普的第一場國宴。

事過境遷，73歲的川普與41歲的馬克宏3日在英國倫敦舉行的北約峰會上鬥嘴；馬克宏批評北約「腦死」，向來批評北約的川普則改口稱，馬克宏的說法「危險」，「侮辱」北約其他盟國。

兩人對於北約的本質、主要功能及任務看法不同，川普認為北約仍須制衡俄羅斯，但得著重暴力的伊斯蘭激進團體和崛起的中國；馬克宏則呼籲舉辦一場「北約是什麼、應該做什麼」的辯論與評估。

向來對經費錙銖必較的川普呼籲法國致力撥款挹注國防，馬克宏舉起左手打斷川普的談話，說道「這不只是錢的問題，我們該付的都有付。」

除了北約議題之外，美法領袖也在貿易衝突上針鋒相對，美國商務部在北約峰會開議前不久，甫宣布對法國熱門商品調漲關稅，對抗法國對美國數位企業徵稅。

川普和馬克宏儘管在北約峰會記者會上唇槍舌戰，兩人會後試圖修補關係；當天傍晚，川普邀請馬克宏搭乘美國總統專車「野獸」前往唐寧街首相府，接受英國首相強生(Boris Johnson)的款待。