「你要不要和善的IS戰士？」北約峰會 川普馬克宏互槓

北約峰會，川普總統與法國總統馬克宏在大會前雙邊會談，火花四射。兩人言辭犀利交鋒，表情各異。 路透社 分享 facebook 北約(NATO)峰會3日在倫敦揭幕，美國總統川普與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)激烈交鋒；川普一開場就呼籲法國接回法國籍的「伊斯蘭國」(IS)恐怖分子並說：「我們在敘利亞抓到很多IS戰士，他們都在押，許多人來自法國、德國和英國，部分國家(土耳其)已同意接回國人。」

「你想要一些和善的IS戰士嗎？」川普轉頭問坐在他旁邊的馬克宏說：「我可以把他們都給你，你可以接回你想要的每一個人。」

川普這席話激起馬克宏的戒心，他憤憤地說：「別開玩笑了，美國的確押回許多歐洲戰士，但這是整體問題的冰山一角，這個問題還沒解決，首要之務是根除IS。」

73歲的川普和41歲的馬克宏過去在國際場合上勉力形塑的「哥倆好」情誼，在這場峰會前讓世人看清，果然是強顏歡笑般的貌合神離。

這段「我送你IS戰士」的橋段只是兩人不同意見交鋒的序曲；川普藉機痛批拖欠會費的會員國，引來馬克宏不滿回嗆；馬克宏試圖重塑倫敦峰會的議題，指70年的西方聯盟「腦死」；川普則駁斥並警告法國「可能離開」北約。

「我很抱歉，還沒說完」；馬克宏在IS戰士話題上對著川普再說：「你的一大問題並非外國戰士，是那個地區的IS戰士，你因為當今情況而有越來越多的戰俘。」

川普透過翻譯聽取馬克宏的談話，接著不甘示弱地駁斥道：「這就是他成為偉大政治人物的原因，這是我聽過最無解的答案之一。但沒關係；法國事實上已接收部分戰士，他說，我們有許多戰士，但沒提到美國及其盟軍俘虜100%的哈里發。」

馬克宏上月初接受專訪時，曾指北約處於「腦死」狀態，形容美國與北約在戰略決策上毫無協調合作，以及北約應將重心多放在對抗IS恐怖分子；對此言論川普痛批說：「我覺得這非常無禮」，稱這是「非常、非常討人厭的說法」。

川普在北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)陪同下召開記者會時說：「北約肩負重任，(馬克宏的發言)非常羞辱，這是對28個國家的惡意宣言；沒有任何國家比法國更需要北約，那是很危險的說法。」

川普否認美國與北約同盟脆弱，說道：「我反而預見法國切斷關係。」

川普話鋒一轉，抱怨起歐盟的軍費預算，「我剛到時，對北約感到憤怒，但我已經募得1300億元；目前仍有許多拖欠會費的國家，所謂的拖欠，就是沒繳足款項。」

北約29個成員國中，僅九國的軍費占國內生產總值(GDP)的2%；川普點名德國少付北約軍費，指其軍費只占GDP的1.2%。