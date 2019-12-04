實彈鎮壓釀400死 伊拉克將起訴43名黑警、最重求處死刑

阿聯英文報章《全國報》（Thenational.ae）3日報導，指伊拉克政府消息人士爆料，43名被控實彈鎮壓反政府示威者的警官本月就將面臨起訴。

爆料的維安官員指出，即將受審的警官來自隸屬中央政府、獨立運作且「受命於上層」的快速反應軍（Rapid Reaction Force），檢方將求處7年有期徒刑到死刑。

伊拉克民眾10月初開始上街，抗議貪汙、失業率過高和缺乏公共服務，卻遭到軍警以實彈鐵腕鎮壓，造成至少400人死亡，另外數千人受傷。官方報告承認，光是10月1日至5日的5天期間，就有約140人被殺、4200人受傷。

鎮壓過程不只軍警參與，獲得伊朗力挺的民兵「人民動員軍」據傳也有涉入，但伊拉克中央此前無力處理，也沒有為此負起責任。眼見民怨怒火高漲，司法單位終於開始採取行動，對其中一位「下令導致示威者被殺」的沙馬里將軍（Lt. Gen. Jamil al-Shammari）發出逮捕令、並禁止他出國。

《全國報》指出，在首都巴格達東南的瓦西特省，已有兩名警官因下令殺害示威者，分別被判死刑和7年有期徒刑。「2名被害人的家屬向當地刑事法庭提出告訴，」一位國會議員透露：「他們找到證人，證稱被告的2名警官直接下令射擊被害人。」