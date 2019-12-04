影／北約峰會聊是非 杜魯多強生馬克宏一起揶揄川普？

加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏和英國首相強生，3日晚間在英國白金漢宮舉辦的一場北約晚宴中被錄到，3人疑似聚在一起說美國總統川普的閒話。

外媒報導，曝光影片似乎在討論，法國總統馬克宏為何在北約70周年倫敦峰會上遲到。雖然三人都未直接提起川普的名字，不過加拿大總理杜魯多似乎是在暗指，馬克宏會遲到就是川普害的。

影片中，強生吃驚的表示「你是因為這樣而遲到！」一旁的杜魯多回應：「他（馬克宏）會遲到是因為他(疑似指川普)額外又開了40分鐘的記者會。」

根據川普3日在北約峰會的行程表，川普首先在下午2點與馬克宏會面，兩人隨後在2點20分召開記者會。接著在下午3點30分，川普與杜魯多展開雙邊會談。

在這場被杜魯多暗指冗長記者會中，馬克宏與川普兩人針鋒相對。馬克宏堅持北約腦死說，川普則諷刺直問馬克宏，要不要把幾位被捕的法籍伊斯蘭國戰士送回法國，兩人互動中毫不掩飾對彼此的厭惡。長達45分鐘的記者會被拖到兩小時，現場砲火四射，被CNN主播形容簡直就像是公開吵架。