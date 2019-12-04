「生命中不能承受之輕」米蘭昆德拉遭剝奪國籍40年 重獲捷克公民身分

捷克外交部今天表示，小說家米蘭昆德拉（Milan Kundera）因移民法國，被已垮台的共產國家捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）剝奪國籍40年後，重獲捷克公民身分。

外交部發言人施蒂喬娃表示，「生命中不能承受之輕」（The Unberable Lightness of Being）小說作者昆德拉與妻子維拉（Vera），11月28日從捷克駐巴黎大使手中接獲相關文件。

施蒂喬娃說，過程「沒有儀式，只是親自送交」，捷克外交部並感謝昆德拉的書「讓捷克享譽全球」。

與其他許多捷克藝術家和作家一樣，昆德拉早年參加了1968年「布拉格之春」的改革運動。這場運動以樂觀的改革精神開始，卻最終被蘇聯軍隊鎮壓。

昆德拉在其第一部作品「玩笑」（The Joke）中，竭力諷刺共產主義的極權統治。在法國很快便成為法國讀者最喜愛的外國作家之一。昆德拉曾多次獲得國際文學獎，並多次被提名為諾貝爾文學獎的候選人。

昆德拉1979年出版的「笑忘書」（The Book of Laughter and Forgetting），稱時任捷克斯洛伐克總統胡薩克（Gustav Husak）為「遺忘總統」，導致當時的共產當局將昆德拉的作品列為禁書，並剝奪他的國籍。

現年90歲的昆德拉於1975年離鄉背井前往法國，並於1981年歸化為法國公民。