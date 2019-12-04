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諾貝爾文學獎又爆爭議 2評委請辭

2019-12-04 14:57世界日報 編譯中心╱綜合3日電

諾貝爾文學獎評選委員會兩名外聘委員2日請辭，其中一位表示，不認同「文學高於政治」意識形態，以及今年文學獎頒給已故塞爾維亞強人米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）的仰慕者彼得漢德克（Peter Handke）。

頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院（Swedish Academy）去年捲入一連串醜聞，引發國際譁然，因此被迫革新，包括讓外聘專家加入委員會，篩選文學獎得主候選人，以利瑞典學院投票決定最終得獎人。

瑞典作家、翻譯家里昂多爾（Kristoffer Leandoer）表示，他決定退出諾貝爾文學獎委員會，因為他「沒有耐心和時間」等待委員會實現改革。不過，他強調自己的決定和彼得漢德克獲獎無關。

彼得漢德克數度公開力挺有「巴爾幹屠夫」稱號的米洛塞維奇，無視他在1990年代南斯拉夫聯邦解體後引發的一連串血腥內戰中，強力鎮壓異己並犯下種族屠殺等反人道罪。瑞典學院今年將諾貝爾文學獎頒予彼得漢德克引發瑞典國內外批評和質疑。

瑞典作家、曾任記者的桑德斯特倫則指出，彼得漢德克獲選為諾貝爾文學獎得主一事被各界理解為「文學高於政治」，但她並不認同此觀點。桑德斯特倫強調，她很高興得以參與遴選過程，但反對彼得漢德克成為2019年的文學獎得主。

瑞典學院已證實里昂多爾和桑德斯特倫離開諾貝爾委員會。在他們請辭前，委員會由四名瑞典學院成員和五名任期兩年的外聘委員組成。

諾貝爾獎頒獎儀式將於12月10日，也就是創辦人化學家和企業家諾貝爾（Alfred Nobel）逝世紀念日當天，假瑞典首都斯德哥爾摩舉行。

瑞典諾貝爾獎桑德斯

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