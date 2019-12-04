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伊朗首度承認射殺「暴民」 鎮壓至少208死

2019-12-04 14:58世界日報 編譯中心╱綜合3日電

伊朗爆發不滿燃料價格飆漲的抗議活動，國際特赦組織表示，政府鎮壓據信造成至少208人喪生。伊朗國營電視台今天首度坦承，安全部隊在多座城巿開槍射殺「暴民」。

半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗國營電視台今天就若干波斯語國際頻道針對此一危機所作報導提出批評時，坦承有些「暴民持刀或槍攻擊敏感軍事設施，或是在若干地區挾持人質」，而遭到射殺。

其他與射殺有關的事件，其對象則包括路人、安全部隊、和平抗議人士。不過報導沒有對這些事件予以譴責。

報導也提到，安全部隊在西南部城鎮馬夏（Mahshahr）與一個分離組織遭遇，對方持有「半重型武器」。報導指出：「長達數個小時期間，暴民發起武裝戰鬥。在如此境況下，安全部隊採取行動保護馬夏民眾的生命。」

美國總統川普今天在英國倫敦告訴記者，「就在我們說話的時候，伊朗可能正在殺害成千上萬民眾，那就是為何他們切斷網路，讓外界無法得知正在發生什麼事」、「數字很大，真的很糟」。

國際特赦組織（Amnesty International）2日指出：「根據國際特赦組織收到的可信報告，在伊朗11月15日爆發示威活動期間，據信死亡人數來到至少208人。」國際特赦還說，實際死亡人數可能更高。

伊朗官員今天質疑這種說法，不過沒有就此提出證據。

伊朗迄未公布與導致全國陷入動蕩的這波抗議有關的全國性統計資料，並且切斷網路，外界因此無法掌握抗議規模和暴力程度。報導指出，最近幾天全國大部分地區網路恢復，才開始有一些影片上傳。

伊朗國際特赦組織

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