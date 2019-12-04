核談前 金正恩三池淵剪綵啟用「烏托邦」計畫

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩已主持白頭山附近重大建設剪綵啟用儀式。又名長白山的白頭山是北韓民族的象徵，據稱也是金正恩父親、北韓前領導人金正日的出生地。

核談前 金正恩赴三池淵啟用旗艦建設計畫 法新社 分享 facebook

改造三池淵 蓋現代化酒店、滑雪場

金正恩3日現身長白山，在漫天白雪中，主持號稱「共產主義烏托邦」的新城市落成典禮。國營北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩「已竭盡心力把革命聖地三池淵郡（Samjiyon County）轉變成社會主義烏托邦城鎮 」。

北韓挹注巨大資源重建三池淵，這個占地數百公頃的全新城市，是距離橫跨北韓與中國邊界長白山最近的城鎮，工程規模龐大，包含革命運動博物館、冬季運動訓練場、酒店、滑雪渡假村、藍莓及馬鈴薯加工廠以及1萬間公寓等。

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金正恩密切關注這項建設計畫，曾多次造訪那個地區，要求將該郡打造成現代化山區城市的典範，據報10月時還曾騎白馬馳騁長白山頭，當時金正恩強調，「敵人越是壓迫，我們越要拿出自力更生的精神活得更好。」

韓聯社稱，三池淵有北韓「革命聖地」之稱，金正恩面臨政治外交的重要關頭時都會造訪這裡，作出重大政治決斷。北韓3日喊話提醒「12月底」對話期限將近，敦促美國盡快作出抉擇，「美國將獲得什麼樣的『耶誕節禮物』，完全取決於華府的決定。」與此同時，美國罕見出動兩架偵察機同時在北韓半島上空飛行，加強對北韓監視活動。

因為發展核武與彈道飛彈計畫，北韓正面臨多項國際制裁，KCNA把三池淵建設描繪成北韓韌性的展現。報導形容，北韓人民「儘管經歷最艱難考驗，仍沿著自己選擇的筆直道路前進，絲毫沒有動搖」。

KCNA社披露的照片顯示，身穿黑色皮革風衣的金正恩在官員圍繞下，主持剪綵啟用儀式，背後還有父親金正日的巨大雕像。

三池淵計畫規模浩大，興建期間數以千計工人聚集在施工現場，其中許多人是士兵。