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失聯3個月 印度工程師找到月球登陸器墜毀殘骸

2019-12-04 14:25中央社 新德里4日專電

印度月球飛船二號（Chandrayaan-2）登陸器「維克藍」失聯3個月後，由印度工程師鍥而不捨比對美國國家航空暨太空總署（NASA）照片後率先找到，並提供給NASA確認。

印度7月時發射月球飛船二號（Chandrayaan-2），盼藉此機會成為繼美國、俄羅斯及亞洲勁敵中國之後，第4個成功登月的國家。

按照印度的規劃，太空船先在月球上空軌道繞行，之後登陸器「維克藍」（Vikram）和軌道飛行器分離，航行軌道逐漸降低，最後在月球登陸，過程費時5天。不過，「維克藍」降到距離月球表面2.1公里的高度後，隨即與地面控制站失聯。

印度工程師蘇布拉瑪寧（Shanmuga Subramanian）透過比對NASA公布的照片，率先找到維克藍墜毀碎片，他昨天在自己的推特（Twitter）帳號張貼NASA月球軌道探測器任務小組（LRO）給他的感謝函翻拍照片，並寫下：「我找到了維克藍登陸器。」

NASA公布月球軌道探測器拍攝的照片，顯示維克藍登陸器墜毀的主要撞擊地點和相關殘骸散落區域，且標出碎片散落的近24個不同位置，範圍橫跨數公里。

來自清奈、今年33歲的印度應用程式開發工程師蘇布拉瑪寧，率先利用NASA於9月17日公布月球軌道探測器在維克藍預定登陸地點拍攝的鑲嵌拼接圖，找到了第一個碎片殘骸，就位在主要墜毀地點西北方約750公尺處，並通報NASA。

NASA於9月26日公布月球軌道探測器拍攝的鑲嵌拼接圖，邀請大眾比對這個地點失事前和失事後的照片，看能否找出登陸器的蹤跡，蘇布拉瑪寧參與這項搜尋任務。

蘇布拉瑪寧告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times），找到維克藍極具挑戰性，「即使是NASA，也找不到，所以為什麼我們不試試看」？這就是促使他尋找維克藍的動機。

抱持上述動機，蘇布拉瑪寧說，「我迷上了這項搜尋任務，大約4到5天，我每晚把NASA公布的照片和以前的照片進行比對」。

蘇布拉瑪寧表示，當他在維克藍著陸點的北邊尋找時，發現了小小的一點，當他把9年前由NASA月球軌道探測器拍攝當地的照片拿來比對時，發現了疑似維克藍的碎片，然後他通知了NASA。

他說，由於NASA要公開前必須進行100%的確認，因此他一直在等待確認結果，終於在昨天獲得確認。

新德里智庫「國防研究與分析研究所」（Institute for Defence Studies and Analyses）太空安全與戰略科技研究員樂里（Ajay Lele）指出，印度太空研究組織（ISRO）是在登陸器距離月表2.1公里處與登陸器失去聯繫，而登陸器重達1500公斤，從這個高度墜落月表會造成嚴重的衝擊，這可從找到零星的碎片證明。

NASA印度

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