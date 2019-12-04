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安倍擬在中與文在寅會談 日韓破冰有望？

2019-12-04 13:18世界日報 編譯中心╱綜合3日電

日本首相安倍晉三預訂23日啟程訪中出席日中韓三國領袖會談。由於日韓關係惡化，甚至一度影響雙方軍情協定（GSOMIA），安倍正協調此行與南韓總統文在寅會談，日韓關係成焦點。與此同時，日本世遺履行報告又漏強徵勞工，南韓表遺憾。

日本時事通信社報導，安倍今天在政府與執政黨聯絡會議上表示，將於15日到17日出訪印度，23日到25日訪問中國。

出訪中國時，安倍預計將出席日中韓三國領袖會談，如果安倍此行能與南韓總統文在寅正式會談，將是2018年9月以來時隔逾一年的事。

日本共同社報導，日中韓領袖會談預定在中國四川省成都市舉行；安倍如果跟文在寅會談，能否進一步改善日韓關係將成焦點。

此外，聯合國教科文組織世界文化中心官網2日發布日本「明治工業革命遺址」入選世遺履行情況報告，再次遺漏韓籍勞工遭強徵等歷史事實。南韓政府今天發表聲明表示遺憾。

韓聯社指出，南韓外交部表示，對日方不按聯合國教科文組織世界遺產委員會所提出的建議，不顧韓方屢次要求，卻仍遺漏強徵韓籍勞工史實的做法深表失望。

日本此前為包括軍艦島等7處強迫勞役設施在內的23處設施申遺時，承認違背韓國等國公民本人意願強徵從事殘酷勞役，並承諾為遇難勞工建立信息中心。但，「明治工業革命遺址」入選世遺履行情況報告中仍未寫入承認強徵韓籍勞工或紀念遇難者的措施。

報導指出，日本在第一份報告中沒有使用「強迫」（forced）一詞，只提及有許多朝鮮半島勞工「支持」（support）日本的工業發展。日本還打算在東京而非遺產所在地長崎縣建立信息中心，也引發爭議。

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