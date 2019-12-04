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涉挪用巨款 日本顯示器前會計主管疑自殺「謝罪」

2019-12-04 13:26世界日報 編譯中心╱綜合3日電

日本中小型液晶面板大廠日本顯示器公司（JDI）一名涉嫌挪用公司巨款遭解雇的前會計...
日本中小型液晶面板大廠日本顯示器公司（JDI）一名涉嫌挪用公司巨款遭解雇的前會計主管日前在飯店被發現意識昏迷，送醫不治。他手機內寫著「以死謝罪」的字句。擷自NHK影片畫面
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日本中小型液晶面板大廠日本顯示器公司（JDI）一名涉嫌挪用公司巨款遭解雇的前會計主管日前在飯店被發現意識昏迷，送醫不治。他手機內寫著「以死謝罪」的字句。

日本朝日新聞報導，中小型液晶面板大廠JDI昨天表示，一名JDI前會計主管曾透露涉嫌不當的會計處理，JDI已成立一個由律師、會計師及執行董事3人所組成的特別調查委員會進行調查。

JDI上個月21日宣布，一名男性前會計主管將公司款項匯至與JDI沒有實際交易的公司，從2014年7月至2018年10月之間共挪用約5億7800萬日圓（約530萬美元），這名主管去年12月已被解雇。

JDI上個月27日公布，除了挪用公款一事，這名前會計主管表示，曾做了不當的會計處理。

日媒日前報導，警方透露，這名男性11月27日清晨被發現倒臥在東京新宿的一家飯店，被發現時意識昏迷，送醫後不治。他手機內寫著坦承挪用公款，希望「以死謝罪」的字句。

JDI是整合日立製作所、索尼（Sony）、東芝（Toshiba）等公司的液晶部門，於2012年4月成立的中小型面板公司。日本經濟產業省（相當於經濟部）所管轄的官民基金、產業革新機構（INCJ）對JDI投資累計達4620億日圓(約42億3350萬美元)。

JDI是美國蘋果公司智慧型手機iPhone顯示器的供應商之一，因iPhone銷售不振、液晶面板價格下跌等因素，JDI經營陷困，上市後連續五年虧損，截至2019年9月底，出現1016億日圓(約9億3000萬)資不抵債的窘況。INCJ投資金額當中有2746億日圓(約25億美元)恐怕難以收回。

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