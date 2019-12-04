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影／金正恩策馬再登白頭山 暗示送美國「耶誕禮物」

2019-12-04 12:32聯合報 編譯周辰陽／即時報導

北韓領導人金正恩本周視察白頭山與三池淵郡，包括率領部下騎馬登山和視察遺址，還為一處樣板城市剪綵。韓媒引述專家說法指出，金正恩的行程可能隱含更多言外之意。

北韓官媒《朝中社》報導，金正恩和黨政軍高官2日出席三池淵郡邑地區竣工典禮。據指三池淵郡是金正恩之父金日成出生的白頭山密營故居所在，平壤為了徹底開發三池淵郡，制定一個三部曲計畫，建設新市鎮是其中的第二部，《朝中社》則稱此一「光榮之地」現已轉變成「社會主義烏托邦城鎮」。

北韓將白頭山與三池淵郡當成「抗日活動革命聖地」，金正恩每逢重大政策宣示前後，會造訪白頭山，他對開發三池淵郡也特別感興趣，2012年掌權後，最常以經濟發展的名義進行考察。

北韓外交部負責對美事務的副部長李泰成3日喊話，稱北韓向美方發出的年底期限一天天逼近，選什麼樣的「耶誕禮物」完全取決於美國的抉擇。韓媒研判金正恩出席三池淵郡邑地區竣工典禮，目的不只展示推行「自力更生」經濟的意願，更暗示美朝核子談判年底破局，平壤就準備走上一條「新的道路」。

《朝中社》最新消息則指出，北韓勞動黨因應「革命發展和變遷的對內外情勢要求」，決定12月下旬召開第七屆中央委員會第五次全體會議，討論和決定重大問題。南韓觀察家猜測，金正恩將提出加強國防力量，可能恢復中長程飛彈試射。

北韓官媒《朝中社》4日發布金正恩率夫人以及手下高官一同騎馬登白頭山的照片。北韓將...
北韓官媒《朝中社》4日發布金正恩率夫人以及手下高官一同騎馬登白頭山的照片。北韓將白頭山與三池淵郡當成「抗日活動革命聖地」，每逢重大政策宣示前後，金正恩就會造訪白頭山。路透
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金正恩北韓

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