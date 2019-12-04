肯亞進口商被迫使用中國蓋的鐵路運輸 費用高又耗時

肯亞耗資33億美元的中國大陸新建鐵路理應大幅縮短蒙巴薩港市到首都奈洛比的運輸時間，但許多商人抱怨，鐵路運輸的成本效益不好。

路透報導，部分進口商表示，透過鐵路運輸貨物的費用增加近50%。使用鐵路運輸貨物必須支付額外費用、花費更多時間在奈洛比鐵路倉庫整理貨物、還要派遣貨車去載貨。

還沒有鐵路之前，這些進口商利用卡車運送貨物。

中國進出口銀行、肯亞港口局、肯亞鐵路公司簽署的合約規定，肯亞港口局每年必須提供100萬噸鐵路運輸量，2024年必須增至600萬噸貨物。

肯亞港口局表示，鐵路貨物運輸預計今年突破500萬噸，超過去年的逾400萬噸。蒙巴薩今年預計處理3400萬噸貨物，但大部分不是透過鐵路運輸。

預定送往蒙巴薩或其他國家的貨物依然可以透過道路運輸。不過，在奈洛比附近的肯亞進口商表示，去年10月以來，他們被迫使用鐵路運輸。港口局今年8月確認這項政策，10月遭到抗議後撤銷，但業者表示沒有什麼改變，他們依然被要求使用較昂貴的鐵路運輸。

肯亞運輸協會營運長艾爾利（Mercy Ireri）表示，透過鐵路運輸一個40呎貨櫃到奈洛比花費800美元，和卡車運輸費用差不多。三名匿名業主表示，進口商必須另外支付至少244美元派遣貨車到奈洛比倉庫領取貨物，以及146美元的寄存費用。

對於向中國舉債的發展中國家，以及透過一帶一路擴張全球貿易連結跟軟實力的中國，肯亞鐵路運輸問題是個警示。追蹤發展資金的研究機構AidData執行董事帕克斯（Bradley Parks）表示，「大部分中國在海外的花費在經濟成長上沒有明顯的效果」。