廚房工成英雄！他目睹倫敦橋恐攻 取牆上長矛力抗嫌犯

2019-12-04 10:36 聯合新聞網 綜合報導



波蘭籍廚房工盧卡斯持長矛對抗嫌犯，雖身重5刀，仍領導民眾朝嫌犯攻擊。圖擷自 Daily News 分享 facebook

英國倫敦橋上月29日發生一起恐怖攻擊事件，身穿假炸彈背心的嫌犯烏斯曼．可汗（Usman Khan）持刀隨機攻擊路人，造成2死3傷的悲劇，而可汗在倫敦橋襲擊前，曾進到一棟大樓內準備伺機攻擊，所幸被一位波蘭籍廚房工制止，而這位廚房工持長矛力抗嫌犯時也遭攻擊身中5刀，雖然身負重傷，他仍領導路人們一同擊退嫌犯，最後撐到警方到場將嫌犯擊斃。

發動恐攻的嫌犯可汗過去曾因參與恐攻計畫入獄，去年配戴電子腳鐐出獄，上月29日他原本在一棟漁業大樓內參加劍橋大學舉辦的受刑人矯治會議，可汗聲稱要炸毀大樓而造成民眾恐慌，根據英國「每日郵報」報導，當時38歲的波蘭籍廚房工盧卡斯（Lukasz Koczocik）在地下室洗眼鏡，聽到了樓上的尖叫聲便衝了出去，看見可汗手持2把刀，現場一片混亂並參雜著血跡，盧卡斯見狀後立刻從「魚販大廳」的牆上取下長矛與可汗進行一對一對決，並替其他路人爭取時間逃脫。

魚販大廳（Fishmongers' Hall）建於1310年，裡面有許多17、18世紀的收藏品，盧卡斯就是取用大廳牆壁上的長矛進行攻擊。圖擷自 Fishmongers' Hall 分享 facebook

打鬥過程中，盧卡斯攻擊了可汗的胸腔，但沒有使他受傷，甚至還遭可汗刺了5刀，所幸有幾位民眾拿著獨角鯨象牙和滅火器一起加入戰鬥，可汗見狀後便逃離大樓來到倫敦橋，身負重傷的盧卡斯指揮著群眾一起攻擊可汗，隨後警方到場後也順利將他擊斃。事後，盧卡斯表示自己只是本能地行動，並對受害家屬致哀，他說「我被刺傷後被送往醫院接受治療，我很高興我現在能夠回家了，我想向失去親人的家人表示慰問。」

對於盧卡斯的英勇表現，目擊者也表示「23歲的瓊斯（Saskia Jones）和25歲的傑克（Jack Merritt），這兩名前劍橋大學的學生在汗的恐怖襲擊中喪生，但如果沒有像盧卡斯這樣的人挺身而出的話，傷亡人數可能會更高。」英國首相強生也在恐攻後發表聲明感謝英勇挺身的民眾，「對我來說，他們展現我們國家最好的狀態，我代表整個國家感謝他們。」