美眾院通過新疆人權法案 陸方表達「強烈憤慨」

2019-12-04 09:05 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



繼「香港人權與民主法案」，美國聯邦眾議院3日通過「維吾爾人權政策法案」（新疆人權法案），要求制裁侵犯新疆人權的中國大陸官員；中方隨即發布聲明表示，奉勸美方立即糾正錯誤，阻止涉疆法案成法，停止利用涉疆問題干涉中國內政，並警告中方將根據形勢發展作出進一步反應。

參議院已於9月通過參院版「維吾爾人權政策法案」，眾院版本的新疆人權法案是對參議院法案的修訂，本月3日以407票同意、1票反對，通過法案，待兩院協調並通過一致版本後，將送交總統簽署。

中國大陸外交部發言人華春瑩於當地時間4日上午就眾院通過法案發表談話指出，該案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，大肆抹黑中國去極端化和打擊恐怖主義的努力，惡意攻擊中國政府治疆政策，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政；中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

美國聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）推文表示，今天眾院通過了「維吾爾人權政策法案」，旨在應對中國大陸對維吾爾族與其他穆斯林少數民族的殘酷鎮壓。

參議員魯比歐（Marco Rubio）與梅南德茲（ Bob Menendez）也共同發布新聞稿指出，這項法案是應對極權主義中國政府在新疆維吾爾自治區廣泛侵犯人權的重要一步。

魯比歐表示，美國國會今天採取重要一步，要求中國大陸官員對持續侵犯維吾爾人權的行為負責；魯比歐讚揚眾議院迅速採取行動，通過參院法案的修訂版，期待與國會同事一起通過法案，並送交總統簽署成法。

梅南德茲指出，今天通過這項法案，代表美國無法袖手旁觀；透過這項法案，要求中國政府與共產黨對嚴重侵害人權負起責任，他將與國會同事一起，盡可能盡快將最終版本法案送到總統桌上。

法案要求加強關注新疆人權的侵害狀況，並制裁涉嫌侵害穆斯林人權的中方官員，並限制出口可能用於間諜或控制維吾爾族穆斯林和其他中國大陸公民通訊或活動的設備。

法案還要求行政部門向國會提交一份在新疆或中國大陸其他地區侵犯維吾爾人人權行為的中方高級官員的名單，參院版法案已點名新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國。