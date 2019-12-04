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三星電子傳明年計劃生產3.11億支智慧手機 略多於今年

2019-12-04 07:56經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

南韓電子時報報導，三星電子明年計劃生產3.11億支智慧手機，比今年的3億支略多一些。南韓電子時報說，消息來源為業界知情人士，但並未具名。

委託設計製造（ODM）的生產量估計在6,000萬至7,000萬支。

三星電子明年計畫生產3.11億支智慧手機。 路透
三星電子明年計畫生產3.11億支智慧手機。 路透
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