德國聯合政府左派崛起 梅克爾仍將緊踩財政紀律紅線

2019-12-04 01:37 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



德國總理梅克爾執政聯盟的友黨社民黨（SPD），選出了左傾的黨魁，使梅克爾面臨更重的擴大開支壓力，但經濟學家認為，這不代表梅克爾會因此而推出大規模的財政刺激措施。

彭博資訊報導，社民黨的左派新黨魁沃爾特-波楊斯和艾斯肯將加強要求增加支出，但梅克爾領導的基民黨（CDU）將持續緊踩財政紀律紅線，所有刺激措施可能都只會分階段小規模推出，以免累積債務，因為若梅克爾屈服於社民黨的擴張財政呼聲，反而可能導致梅克爾的其他盟黨背棄聯合政府。

歐洲央行（ECB）和國際貨幣基金（IMF）今年不斷呼籲德國，運用多年來平衡預算政策所累積的舉債空間，提振國內經濟，但梅克爾和作為前社民黨黨魁的財政部長蕭茲迄今仍不為所動，認為成長疲弱並非擴張財政刺激經濟的正當理由。

沃爾特-波楊斯和艾斯肯在擊敗蕭茲，成為社民黨黨魁後，即將在6日登場的社民黨黨大會將成為焦點，屆時該黨將決定是否要留在梅克爾聯合政府內。沃爾特-波楊斯和艾斯肯已尋求聯合政府的改變政策，但這個要求卻又立刻被基民黨黨魁卡亨鮑爾拒絕。

社民黨願意付出多大的努力、以多大程度的威脅，迫使梅克爾政府擴張財政，將是關鍵。此舉可能危及基民黨和姐妹黨基社黨（CSU）的團結，因為卡亨鮑爾正苦於彌合內部的分歧。基民黨將面臨三個選項，包括向社民黨屈服、只靠基民黨或與他黨結盟組成少數政府，或是提前大選。