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解放軍成頭號威脅？北約秘書長：大陸已「逐步逼近」

2019-12-03 23:55經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

北大西洋公約組織（NATO，北約）成立於70年前，當初是為了對抗蘇聯的威脅，現在則有另一個快速崛起的軍事力量，即中國大陸的解放軍

北約會員國領導人3日齊聚倫敦、展開為期兩天的峰會，這個關係脆弱的組織，將聚焦於地緣政治關係的變化，以及崛起中的威脅。在俄國2014年併吞克里米亞後，先前峰會的主軸都是老敵人俄國。

然而，許多北約的專家及成員國領導人認為，現在應專注在新崛起的軍事力量，例如大陸。北約秘書長史托騰柏格2日向CNBC表示，大陸已「逐步逼近」，「我們看到大陸力量的崛起，改變了全球的勢力平衡」，而大陸無論是軍事或是經濟力量的崛起，雖然帶來了一些契機，但也形成嚴重挑戰。

史托騰柏格說：「我們必須因應大陸逐步逼近的事實，北京大舉投資基礎建設。」他說，無論是在非洲、北極圈或是網路空間，都看得到大陸的身影，且大陸現在是全球國防支出第二高的國家。

北約推估，大陸2018年的國防支出為全球第二高。根據已知的數據，今年3月大陸訂定的2019年軍事支出目標，比去年高7.6%，達人民幣1.19兆元（1,776.1億美元），有些人認為實際金額可能更高。

不過大陸的國防支出比起美國，仍是小巫見大巫。美國國防部4月向國會提出的2020年度預算，高達7,180億美元，比前一年度國會編列的預算高出330億美元、成長幅度達5%。

美國與北約正密切關注大陸的動向。史托騰柏格說，北約並不希望創造出新的對手，「只要北約盟國團結一致，我們很強大、且安全...我們是目前全世界最強的軍事力量」。

美中早已因貿易戰而關係緊張。美國駐北約大使Kay Bailey Hutchison 2日向CNBC表示，大陸不遵守世界貿易組織（WTO）的規範，但全世界睜一隻眼閉一隻眼，是讓大陸回到「合乎規則的秩序之下」的時候了。

Kay Bailey Hutchison說，大陸已經成為競爭對手，但仍希望和以往一樣獲得默許，可不依規則行事、竊取科技及智慧財產權，「我們以前放過他們（大陸），現在不能這麼做，他們是競爭對手，一個非常強大的競爭對手」。

Kay Bailey Hutchison表示，由於大陸快速成長，北約正檢視解放軍的軍事動向，而留心大陸的發展是新的作法，且站得住腳。她說當然不希望大陸成為敵人，但必須做好準備。

她強調，現在還不是宣告大陸為對手的時候，仍將聚焦在使大陸成為強大並公平的貿易夥伴。

中國大陸人民解放軍。路透
中國大陸人民解放軍。路透
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