被控性侵 英國安德魯王子難脫醜聞

2019-12-03 21:51 德國之聲 德國之聲



指控英國王子安德魯性侵的美國女性朱弗雷（Virginia Giuffre）周一（12月2日）晚上在英國電視台播出的一次采訪中說：「他（安德魯王子）知道發生了什麼，我知道發生了什麼，但是我們當中只有一個人說的是實話。」這位可能的受害者補充說，說實話的「是我」。

朱弗裡在接受英國廣播公司（BBC）的采訪時說，在愛普斯坦（Jeffrey Epstein）和他的女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的迫使下，她總共與安德魯王子發生3次性關系。兩次是在她17歲的時候，大概是在2001年和2002年，一次是在馬克斯韋爾倫敦的家中。

這位現年59歲的王子被認為是伊麗莎白二世女王最寵愛的兒子。不過他否認對他的性侵指控。安德魯王子稱他不記得他曾與朱弗雷會過面，與她「絕對」沒有性關系。白金漢宮采納了他的說法，稱朱弗雷與王子之間的任何性接觸指控都是「不實和毫無根據的」。

「荒謬可笑」

對於一張廣為流傳的他和朱弗雷擁抱的照片，安德魯王子稱無法確認照片的真假。朱弗雷稱安德魯的這一說法「荒謬可笑」。她呼籲英國公眾站在她一邊。她說，這不是一個「可悲的性侵事件」，而是「虐待」。

安德魯王子與愛潑斯坦是多年的朋友，並且多次在他的幾處住所過夜。今年8月，被判刑監禁的愛潑斯坦在獄中自殺。他被指控性侵和強迫數十名未成年人賣淫。即使在愛潑斯坦第一次被捕入獄後，安德魯仍沒有放棄與他的聯系，現在他對此公開表示感到後悔。

安德魯本想通過電視采訪恢復自己的聲譽，但是卻越抹越黑。不久前他不得不辭去王室的所有公職。他還承諾將配合調查機關的調查。

來自挪威的「聲援」

46歲的挪威王儲妃梅特-瑪麗特（Mette-Marit）也對與愛潑斯坦的接觸感到後悔。她表示：「如果我事先知道愛潑斯坦的罪行的嚴重性，我不會與他有任何接觸。」「我應該先去了解愛潑斯坦的過去，遺憾的是我沒有這樣做。」這位王儲妃向愛潑斯坦的受害者表示了「聲援」。

李京慧/葉宣 (英國廣播公司，法新社，德新社)

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