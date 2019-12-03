翁山蘇姬將受審 支持者上街力挺

2019-12-03 21:13 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



翁山蘇姬正準備前往海牙國際法庭11日的聽證會，近日出現上百位支持者力挺她。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 正當緬甸最高領導人翁山蘇姬準備前往海牙國際法庭受審時，上百位支持者自1日起在國內上街力挺翁山蘇姬。翁山蘇姬的支持者包含佔大多數人口的緬族，以及曾迫害過翁山蘇姬的軍方。然而，也有羅興亞等少數民族反對翁山蘇姬，批評她上任以來鎮壓爭取自治的少數民族，違背過去的諾言。

翁山蘇姬說的是

根據《路透社》報導，參與遊行的雷鬼樂歌手克瓦爾高呼「翁山蘇姬是全世界最勇敢的領袖！」。遊行的發起人昂圖進一步表示，緬甸人必須展現出團結精神，「當國家領導人說檸檬是甜的，我們也必須說那是甜的。」近日緬甸網路上許多臉書用戶也將大頭貼換成翁山蘇姬，更有網紅號召粉絲前往海牙聲援。

甘比亞等57個伊斯蘭合作組織成員國，11月控告緬甸犯下「種族滅絕罪」，因為緬甸自2017年以來對羅興亞人強力鎮壓，迫使約74萬羅興亞人逃至鄰國孟加拉。海牙國際法庭的聽證會預計於10日展開，翁山蘇姬將親自應訊。

少數民族不挺

佔68%人口、篤信佛教的緬族為翁山蘇姬的支持者，過去長年統治緬甸的軍方也支持翁山蘇姬。然而，緬甸國內的其他少數民族並非皆如此，例如撣邦的撣族以及克欽邦的克欽族，都批評翁山蘇姬沒有遵守諾言：停止鎮壓要求自治的少數民族。

克倫族的「克倫國家聯盟」其前副主席塞恩表示，克倫族過去面臨過跟羅興亞人類似的處境，軍方對克倫族實施的暴行，又在羅興亞人身上重現。《自由亞洲電台》指出，欽族的人權人士扎里表示，翁山蘇姬與其去海牙自我辯護，不如在國內制止侵犯人權的行為。

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