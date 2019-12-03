親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

昔當家花旦兒入獄 竟爆罹癌爆肥狂瘦上下28KG

張善政槓上謝長廷：找我神救援 為何不出面說清楚

翁山蘇姬將受審 支持者上街力挺

2019-12-03 21:13台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

翁山蘇姬正準備前往海牙國際法庭11日的聽證會，近日出現上百位支持者力挺她。(Ph...
翁山蘇姬正準備前往海牙國際法庭11日的聽證會，近日出現上百位支持者力挺她。(Photo by 影片截圖)
分享
正當緬甸最高領導人翁山蘇姬準備前往海牙國際法庭受審時，上百位支持者自1日起在國內上街力挺翁山蘇姬。翁山蘇姬的支持者包含佔大多數人口的緬族，以及曾迫害過翁山蘇姬的軍方。然而，也有羅興亞等少數民族反對翁山蘇姬，批評她上任以來鎮壓爭取自治的少數民族，違背過去的諾言。

翁山蘇姬說的是

根據《路透社》報導，參與遊行的雷鬼樂歌手克瓦爾高呼「翁山蘇姬是全世界最勇敢的領袖！」。遊行的發起人昂圖進一步表示，緬甸人必須展現出團結精神，「當國家領導人說檸檬是甜的，我們也必須說那是甜的。」近日緬甸網路上許多臉書用戶也將大頭貼換成翁山蘇姬，更有網紅號召粉絲前往海牙聲援。

甘比亞等57個伊斯蘭合作組織成員國，11月控告緬甸犯下「種族滅絕罪」，因為緬甸自2017年以來對羅興亞人強力鎮壓，迫使約74萬羅興亞人逃至鄰國孟加拉。海牙國際法庭的聽證會預計於10日展開，翁山蘇姬將親自應訊。

少數民族不挺

佔68%人口、篤信佛教的緬族為翁山蘇姬的支持者，過去長年統治緬甸的軍方也支持翁山蘇姬。然而，緬甸國內的其他少數民族並非皆如此，例如撣邦的撣族以及克欽邦的克欽族，都批評翁山蘇姬沒有遵守諾言：停止鎮壓要求自治的少數民族。

克倫族的「克倫國家聯盟」其前副主席塞恩表示，克倫族過去面臨過跟羅興亞人類似的處境，軍方對克倫族實施的暴行，又在羅興亞人身上重現。《自由亞洲電台》指出，欽族的人權人士扎里表示，翁山蘇姬與其去海牙自我辯護，不如在國內制止侵犯人權的行為。

【更多精采內容，詳見

翁山蘇姬緬甸人權

相關新聞

安德魯王子性醜聞 恐加快英王室「裁員」計劃

2019-12-03 22:15

今年最強颱北冕襲菲釀2死 當局疏散10萬人

2019-12-03 22:21

被控性侵 英國安德魯王子難脫醜聞

2019-12-03 21:51

諾貝爾文學獎爭議不斷 兩評委辭職

2019-12-03 19:09

俄將視外媒為「外國代理人」 普亭加強對記者監控

2019-12-03 19:04

北韓：年底能否對話 決定贈美何種聖誕禮物

2019-12-03 17:44

聯合國氣候大會 中國動向受矚目

2019-12-03 16:10

北約70周年峰會 「中國議題」首度納入議程

2019-12-03 16:09

劍指中國？澳洲成立情報小組 阻外國干預

2019-12-03 16:08

世界遺產遭火噬！澳洲藍山遺產區20%燒毀 生態家：全球悲劇

2019-12-03 15:20

英男星休葛蘭踏入政壇！呼籲選民技巧性投票阻止脫歐

2019-12-03 14:48

美艦被中國拒停香港 專家：或增加訪台意願

2019-12-03 14:12

英2正妹通過魔鬼步兵訓練 成為首批能上戰場殺敵的女兵

2019-12-03 14:09

西伯利亞連上天然氣 中俄開啟能源合作

2019-12-03 13:47

換囚！加國前副總理籲以孟晚舟換回中國拘捕的2加國人

2019-12-03 11:48

第二波反制？環時：將公布美企黑名單 報復新疆法案

2019-12-03 11:28

薄瑞光談台灣大選：香港情勢有助蔡英文連任

2019-12-03 10:40

韓媒：美軍偵察機輪番飛近朝鮮半島 監視北韓

2019-12-03 10:14

俄總統簽新法惹議 記者、部落客將列外國代理人

2019-12-03 10:11

受夠了！靠仇恨養大的政黨 義大利人為何不再忍了

2019-12-03 10:00

英女王駕崩消息瘋傳 王室這樣解釋

2019-12-03 08:51

最後的「昭和宰相」：中曾根康弘，日本戰後政治史見證者

2019-12-03 08:30

北約峰會／強生請託 川普收斂嘴巴

2019-12-03 00:31

習近平攬外援 中俄同聲批美

2019-12-03 00:28

北約峰會／美法土3方角力 盟國頭疼

2019-12-03 00:28

孟晚舟被捕滿一年 北京再促加國放人

2019-12-02 22:55

投下160億日元！東京巨資買島 為配合美軍登陸演習

2019-12-02 21:26

印度海灘白色毒泡沫 釀新一波汙染危機

2019-12-02 21:09
看更多

熱門文章

美亞太助卿：不稱台灣是國家 信守一法三公報

2019-12-03 06:54

100美元買的倉庫舊車 24年後被馬斯克以近百萬美元標走

2019-12-02 23:31

道瓊大跌268點 川普推特又引發貿易疑慮

2019-12-03 06:39

香港爭議 陸對美祭制裁

2019-12-03 00:01

神力女超人是真的！ 2500年前墓穴挖出亞馬遜戰士遺骸

2019-12-03 13:03

南非菁英學校女狼師 7年至少染指5名未成年男學生

2019-12-03 17:05

英女王駕崩消息瘋傳 王室這樣解釋

2019-12-03 08:51

川普宣稱美中貿易協議無截止期限 明年大選後再簽更好

2019-12-03 19:01

月薪13萬元卻執意住凶宅 獨居男吐真相引人熱淚

2019-12-03 19:48

麥當勞推妙招「單手拿套餐」 他一試悲劇了！

2019-12-03 11:07

美簽「香港法案」陸反制 美國務院、非政府組織皆回應

2019-12-03 07:16

被川普嘲笑兩年多 前FBI律師佩吉打破沉默受訪、推文

2019-12-03 05:01

川普：香港法無助美中協商 羅斯：沒談成就加關稅

2019-12-03 07:40

男誘拐兩未成年少女 包吃包住竟只為培育「地產女王」

2019-12-03 16:01

第二波反制？環時：將公布美企黑名單 報復新疆法案

2019-12-03 11:28

製造數據令人失望 貿易停滯拖累美股

2019-12-03 05:37

世界遺產遭火噬！澳洲藍山遺產區20%燒毀 生態家：全球悲劇

2019-12-03 15:20

疑夫出軌...惡妻徒手掐爆下體讓他「碎蛋」慘死

2019-12-03 20:11

陸企4倍薪挖角！韓電池、半導體與航空業人才流失嚴重

2019-12-03 18:06

川普：明年大選後再與中國敲定協議可能比較好

2019-12-03 19:20

安德魯王子性醜聞女主角首次受訪 爆料「他是令人厭惡的舞者」

2019-12-03 09:17

Nikon相機二哥地位不保？ 今年度銷量將輸給SONY

2019-12-02 22:54

習近平攬外援 中俄同聲批美

2019-12-03 00:28

CNN：為與陸爭鋒 美海軍花6830億元訂9艘先進核潛艇

2019-12-03 16:01

油國放話擴大減產 油價飆

2019-12-03 00:03

英2正妹通過魔鬼步兵訓練 成為首批能上戰場殺敵的女兵

2019-12-03 14:09

受夠了！靠仇恨養大的政黨 義大利人為何不再忍了

2019-12-03 10:00

換囚！加國前副總理籲以孟晚舟換回中國拘捕的2加國人

2019-12-03 11:48

胎兒超音波照驚見亡父吻孫女 畫面催淚感動網友：孩子的守護天使

2019-12-03 20:37

影／涉入學舞弊星二代網紅復出 網友轟：回去躲好！

2019-12-03 14:57

英男星休葛蘭踏入政壇！呼籲選民技巧性投票阻止脫歐

2019-12-03 14:48

陸反制／傳中美貿易談判又中斷

2019-12-03 00:28

貿易戰新戰場！美擬對700億法國商品加徵最高100％關稅

2019-12-03 11:16

氣候會議／中國重啟燃煤電廠 與巴黎協定承諾背道而馳

2019-12-03 09:21

女童與海豚共游變噩夢 被拉入水下攻擊全身傷

2019-12-03 21:18

美元跌至兩周來低點 因美國製造業數據不佳

2019-12-03 08:02

美擬對法國24億美元產品加徵關稅 報復美企遭課數位稅

2019-12-03 07:23

氣候會議／格陵蘭冰蓋裂縫形成瀑布 加速海平面上升

2019-12-03 10:32

白宮幕僚稱 美中仍可能年底前達成貿易協議

2019-12-03 03:35

經濟解析／川普加徵關稅 管他是敵是友

2019-12-03 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top