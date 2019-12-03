諾貝爾文學獎爭議不斷 兩評委辭職

2019-12-03 19:09 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



歷經兩年多以來的性侵醜聞和頒獎爭議，諾貝爾文學獎又有兩位外部的評審委員於2日辭職！其中一位評審委員抱怨委員會改革太慢，另一位則是劍指今年文學獎得主漢德克的諸多爭議。針對後者，文學獎委員會主席強調，他們頒獎的對象是文學作品，而不是人。

委員會積習難改？

根據《衛報》和《路透社》報導，外部評審委員同時也是作家的里安多2日在《瑞典日報》表示：「我對文學獎委員會的改革已經沒有耐心等待了，一年的時間對我的人生來說太長，卻對瑞典學院（頒發諾貝爾文學獎的機構）而言太短。」瑞典學院自從2018年11月開始邀請外部專家加入文學獎委員會，目前委員會僅剩下4位瑞典學院院士與3位外部專家。

另一位外部專家松德斯特倫過去曾是文學記者，辭職理由是對於文學獎委員會今年得主奧地利作家漢德克的諸多爭議不滿。漢德克曾在作品中忽視塞爾維亞的戰爭罪行，將其描述為南斯拉夫戰爭的受害者。漢德克出席前塞爾維亞總統米洛塞維奇的葬禮也引發爭議，因米洛塞維奇據稱曾犯下種族屠殺的罪行。

文學獎爭議不斷

針對漢德克的爭議，文學獎委員會主席奧爾森11月23日曾表示，他們頒獎的對象是文學作品，而是不是人，「儘管我們對事物的看法或許南轅北轍，我們仍應尊重彼此」。巴爾幹半島專家穆雅諾維奇批評，問題已不在漢德克，而是在諾貝爾文學獎委員會，因為他們導致了對種族屠殺的否認。

近來諾貝爾文學獎的爭議可追溯至2017年的性醜聞，瑞典學院院士佛洛斯登松的丈夫被控性騷擾多位女性，甚至包括院士和瑞典公主，而學院對佛洛斯登松夫婦的袒護，引發其他院士紛紛離職抗議，這也導致2018年的文學獎停辦，延至2019年才復辦。

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