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劍指中國？澳洲成立情報小組 阻外國干預

2019-12-03 16:08世界日報 編譯中心╱綜合2日電

澳洲傳出多起中國間諜行動後，總理莫里森（Scott Morrison）今天宣布成立一個高階情報專案小組，打擊官員所稱澳洲境內猖獗的外國干預情事。

中央社引述法新社報導，莫里森表示，新成立的專案小組將囊括全澳洲最頂尖的情報機構，來「打斷和阻撓任何企圖破壞我們國家利益的人」。

專案小組新穎之處在於通常要承擔海外威脅任務的情報機構，將與聯邦警察協調合作，識別、起訴或驅逐外國間諜。

莫里森在坎培拉的記者會上表示：「這個打擊外國勢力干預的專案小組，工作旨在識別、阻斷並起訴（間諜行動）。」莫里森並未明確點名中國，而是說「外國干預勢力來自許多不同之處」，且是「不斷演變的威脅」。

但宣布成立這個專案小組之前，澳洲政府已著手調查自稱共諜的中國叛逃者王立強，披露在澳洲從事諜報及秘密滲透的說詞。

前澳洲安全情報組織（ASIO）總監路易斯日前也指中國正試圖透過「潛伏、系統性的間諜活動及操弄影響力」來「接管」澳洲政府體制。

澳洲電視台報導，疑為中國諜報的集團據稱提供100萬澳元給32歲豪華車經銷商趙波，要他代表澳洲自由黨角逐澳洲聯邦國會議席，但他斷然拒絕，趙波後來陳屍於墨爾本一間旅店內，死因至今未明。中國把這些指控稱為「謊言」，說澳洲「政客還有媒體編造所謂中國的『間諜案』」。

莫里森政府去年通過外國干預法，因應有關中國富商提供政治獻金給澳洲多個不同政黨、候選人的消息。澳洲這項法律特別要求為外國政府喉舌的所有個人或組織，向政府登記為外國利益代理人。

中國也被懷疑涉入澳洲幾起重大電腦系統入侵案，受害單位包括澳洲國會和一間與政府及安全機構關係密切的大學院校。

澳洲間諜警察

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