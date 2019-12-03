聯合國氣候大會 中國動向受矚目

2019-12-03 16:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 葉亭均 ／綜合2日電



聯合國氣候變遷大會2日在西班牙馬德里登場。 路透社 分享 facebook 為期兩周的聯合國氣候變遷大會2日在西班牙馬德里登場，將著重討論如何落實「巴黎協定」的第六條，即透過建立全球碳交易市場，促進各國限制化石燃料汙染；各界也將聚焦最大碳排汙染國、同時是最大綠能投資方中國在會議中的訴求與行動。

來自197國的能源與環境部長等氣候代表，以及包括媒體、倡議組織與跨國機構在內約2萬人，將參與「氣候變遷綱要公約第25次締約國會議」（COP25），目標包括創造一個全球碳市場，可讓碳排減少量超過目標的國家，能將碳權賣給其他難以達成減碳目標的國家，以及補償因海平面上升而蒙受損失的貧困國家等。

這次會議的宏大願景是創造出市場機制「永續發展機制」，超越京都議定書所產生的清潔發展機制（CDM），還要為清潔能源計畫與能符合17項聯合國永續發展目標的計畫提供資金。然而，去年聯合國氣候變遷大會未能對「巴黎協定」第六條達成協議的原因，就在於兩大陣營對相關規定性質的立場分歧。以歐盟為首的工業國家希望仔細記錄與驗證，確保補助資金確實流向減碳計畫；然而以巴西為首的開發中國家希望設立較有彈性、較無拘束的機制，讓更多元的減碳計畫取得補助資格。

中國則必須在身為全球最大碳排汙染國與最大綠能投資國之間取得平衡。一名氣候變遷政策顧問表示，中國已在發展本國的碳交易市場，但如何與全球的碳市場連結，端賴國際同意的最終規定而定。中國的下一步能源政策動向也備受關注，在大力補貼太陽能與風電計畫長達多年後，去年突然大幅削減補貼，使得太陽能板的需求與價格下跌情況迄今尚未復原，也拖累全球的清潔能源投資。