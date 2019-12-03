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英男星休葛蘭踏入政壇！呼籲選民技巧性投票阻止脫歐

2019-12-03 14:48聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

英國知名男星休葛蘭（Hugh Grant）考慮在大選前正式踏入政壇，他雖然不會直接參選，但會為主張英國留在歐盟的候選人助選，呼籲選民技巧性投票避免保守黨獲勝以阻止脫歐。

英國衛報報導，與自由民主黨的烏穆納（Chuka Umunna）在英國西敏市拉票時，休葛蘭表示決定要在選舉中扮演「鼓吹技巧性投票」的角色。他也將為工黨的留歐派候選人助選。

當問到是否參選，休葛蘭表示，「我想要幫助這場選舉，這也是我心中浮現的唯一想法。不過，我認為我可能會不願意遵從黨派命令，我認為我可能太老、對自己太滿意而不遵從命令」。

休葛蘭說，選民應該「盡所有可能」阻止保守黨政府。

他說，「我不想要聽起來很戲劇性，即便你可能會爭辯這是我的工作，但我真的認為我們面臨著國家緊急狀況。我不認為保守黨驅逐那些負責任、好的、理智的人後，剩下的是我還能夠信任的政府」。

休葛蘭隨後受記者訪問時說，他擔心「保守黨多數將會以最混亂的方式帶領英國出走歐盟」。他說，「像多數人一樣，我不相信一年的時間足夠與歐盟做出新的自由貿易協定，因此，我們將會在2020年末脫離歐盟。我想要盡我微薄之力試圖避免那樣的國家災難發生」。

休葛蘭（前）呼籲選民技巧性投票避免保守黨獲勝以阻止脫歐。美聯社
休葛蘭（前）呼籲選民技巧性投票避免保守黨獲勝以阻止脫歐。美聯社
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