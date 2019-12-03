英2正妹通過魔鬼步兵訓練 成為首批能上戰場殺敵的女兵

2019-12-03 14:09 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



英國兩名女子上周通過為期六個月的陸軍步兵訓練課程，成為首批能上戰場近身殺敵的英國女兵。

現年26歲的契爾西．蒙迪（Chelsey Munday）和19歲的泰勒．路易斯（Taylor Lewis）上月底離開北約克郡（North Yorkshire）卡特里克的步兵訓練中心（ITC），即將加入各自的實戰部隊。英國陸軍指出，這是性別平等的重要里程碑。

英國陸軍前參謀總長戴內特（Lord Dannatt）1日帶頭讚揚這對創造歷史的女步兵，並敦促男性同僚要「夠心胸開闊」，以歡迎他們的新戰友。

兩位女步兵透過完成與男性步兵同樣艱鉅的訓練計畫，駁斥專家們辯稱女性太軟弱，以至於無法承受此一過程的論點。

英國陸軍步兵單位的新兵需要攜帶近30公斤的背包，在崎嶇的地形上進行累人的行軍，並接受突擊訓練課程和逼真的軍事演習。許多受訓者在受傷後被迫離開步兵訓練中心，有些人則覺得太艱難因而選擇中途退出。

數百年來，英國女性一直被禁止在前線部隊服役，即使2016年時任首相卡麥隆（David Cameron）解除這項禁令，批評者仍對女性應該上戰場的觀念提出質疑。這兩名女性的成就，可能最終使這種疑慮化為烏有。

蒙迪稱步兵訓練課程的畢業典禮是「一生中最驕傲的時刻」。來自布里斯托的蒙迪曾當過實習醫務人員和足球教練，之後將加入威爾斯王妃皇家軍團（PWRR），而年僅19歲的路易斯將加入步槍團。

在要求嚴格的26周魔鬼訓練中，所有步兵新兵將接受一項測試他們體能、槍法和戰術的課程。剛開始的幾周，新兵行軍是不帶裝備，但隨後逐漸增加裝備重量。最困難的項目方面，新兵必須能在兩小時內背著近30公斤裝備行軍約13公里。除了必須通過大量的體能測試外，射擊和武器操作也要計分，且必須達到高標準。在最後的實地演習中，將對新兵的移動技能和地圖閱讀能力進行評測。