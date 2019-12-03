西伯利亞連上天然氣 中俄開啟能源合作

2019-12-03 13:47 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



長達3000公里、價值550億美元的天然氣管線（示意圖），是普丁把重心靠向中國的指標。（photo by Needpix） 分享 facebook 中俄天然氣連線！俄羅斯的西伯利亞天然氣管道2日正式開通，這條管線通往中國北方，世界最大天然氣出口國和世界最大燃料消費國達成能源合作。這條長達3000公里、價值550億美元的天然氣管線，滿足中國急增的能源需求，是普丁把重心靠向中國的指標。

俄羅斯天然氣工業（俄羅斯最大）與中國石油天然氣集團談判長達十多年後達成協議，是俄羅斯天然氣有史以來簽訂的最大合同，也是蘇聯解體後最重要的能源工程。

能源管線多用途

根據《半島電視台》報導，隨著COP25氣候峰會在西班牙首都馬德里拉開序幕，俄羅斯總統與中國國家主席習近平2日通過聯合視訊會議啟動了西伯利亞能源管線。能源分析師楊富強說：「除了供暖外，天然氣還可以用來發電。它比石油和煤炭要好得多，它具有更少的污染和二氧化碳排放。」

除了經濟學，該項目還涉及政治。俄羅斯正面臨歐洲國家對於俄羅斯出口天然氣計劃的抵制，試圖阻止俄開發通往德國的新管道。他們認為這將使歐洲過於依賴俄羅斯的天然氣，因此俄羅斯轉向中國提供資源。

也跟土耳其合作

根據《日本時報》報導，俄羅斯還計劃很快啟動另外2條天然氣管道，在繞開烏克蘭的同時增加對歐洲的供應。普丁和土耳其領導人雷傑普•塔伊普•埃爾多安希望在1月啟動TurkStream，它將把俄羅斯的天然氣運輸到土耳其。Nord Stream 2有望使俄羅斯到德國的天然氣量增加一倍，預計將於2020年中期投入使用。

分析人士說，這3個項目對俄羅斯具有長期的經濟和政治利益，俄羅斯已將自己插入西方的歐洲市場和東方的快速增長的中國市場之間。能源分析師安德魯•希爾表示：「俄羅斯不僅在創造新的收入來源，而且還從戰略層面上增強其地位。」

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